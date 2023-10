Hamas publicó un video de una supuesta rehén israelí: “Por favor, sáquenme de aquí”

Hamas difundió este lunes un video donde aparece “una de las cautivas Gaza”. La joven habla a la cámara en hebreo y pide ayuda a su familia para poder volver a su casa.

Las imágenes fueron publicadas en la cuenta oficial del grupo en la aplicación Telegram pero aún no ha sido verificado ni confirmado por autoridades israelíes.

Un escrito indica que fue secuestrada “en el primer día” del ataque de Hamás en territorio israelí, que tuvo lugar el 7 de este mes.

“Me llamo Maya Sham, tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Volví el sábado por la mañana temprano de una fiesta en Sderot. Me hirieron gravemente en la mano. Me trajeron a Gaza y me llevaron al hospital de aquí. Me han estado cuidando, dándome medicación”, dijo la joven en el video.

“Solo pido que me lleven de vuelta a casa lo antes posible con mi familia, mis padres, mis hermanos. Por favor, sáquenme de aquí lo antes posible”, indicó, según recogió el diario israelí Haaretz.

El portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obeida, afirmó hoy que el número de rehenes en Gaza era de “200 a 250″, y precisó que 200 de ellos estaban en manos de las brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, y que otros “grupos de la resistencia” tienen al resto de cautivos.

“Liberaremos a los detenidos extranjeros si las condiciones están reunidas”, agregó. Reiteró que 22 rehenes murieron durante los bombardeos israelíes en la franja de Gaza.

