En la Embajada de Moscú se presentan cientos de etíopes para enlistarse en el Ejército ruso

Cientos de exmilitares etíopes acudieron a la Embajada de Moscú en Adís Abeba para enlistarse y luchar en las filas de las fuerzas rusas en Ucrania. En declaraciones a medios internacionales que se acercaron a la Embajada, uno de los solicitantes, el cabo Tarekegn Wassie, afirmó que acudió porque escuchó que la Embajada anunció la apertura de la inscripción. ”Algunos dijeron que se trataba de un empleo para empresas privadas rusas de seguridad, otros que era para unirse en apoyo del Ejército ruso. De cualquier manera, estoy aquí para probar mi suerte”, dijo Wassie.

El cabo manifestó que luchó en la guerra entre Etiopía y Eritrea, entre 1998 y el 2000, y que se encuentra bastante cerca de la puerta en la larga cola, de varias columnas, formada por hombres en su mayoría entre 30 y 40 años de edad. ”Amo a Rusia y si me da mejores ingresos, no me importan los riesgos involucrados”, dijo Wassie, casado y con hijos.

A lo largo de una fila en la que habían cientos de personas, todos relataron que sus motivos para enlistarse eran más económicos que de cualquier otra índole, y que quieren tener una vida mejor para sus familias.

No obstante, la Embajada negó haber anunciado reclutamiento alguno, mientras que el Gobierno etíope ha guardado silencio sobre el asunto hasta ahora. ”Gracias por haber venido aquí para mostrar su apoyo a Rusia, pero tenemos suficiente Ejército y es posible que sus servicios no sean necesarios en este momento”, afirmó un agregado de la Embajada a la multitud, aparentemente después de la llegada de más periodistas que querían entrevistar a los diplomáticos rusos sobre la inscripción.