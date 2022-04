Ucrania resiste los ataques en Mariupol: “Nuestros soldados lucharán hasta el final”

Este domingo se emitió por televisión una entrevista dada por el primer ministro de Ucrania donde asegura que sus combatientes “lucharán hasta el final”. Además, detalló que aún hay sectores de Mariupol que están defendidos por sus hombres.

Denys Shmygal expresó en el programa This Week que “La ciudad no ha caído. Nuestras fuerzas militares, nuestros soldados todavía están allí. Lucharán hasta el final”. Este mensaje fue transmitido algunas horas después del ultimátum ruso de abandonar la ciudad.

Para Moscú, ocupar la ciudad de de Mariupol sería una gran victoria pero los soldados ucranianos parecen seguir con todas las fuerzas para luchar. Este domingo, las tropas rusas indicaron al frente contrario que debían abandonar el puerto estratégico ubicado en el sureste ucraniano pero los ciudadanos no atendieron el llamado.

Por su lado, el primer ministro ucraniano también rechazó las afirmaciones recientes del presidente ruso, Vladimir Putin, de que las tropas de Moscú estaban ganando la guerra. “Ni una sola gran ciudad ha caído. Solo Jersón está bajo el control de las fuerzas rusas, pero todas las demás ciudades están bajo el control de Ucrania”, insistió Chmygal.

Hablando en idioma inglés para que todos comprenda, el ministro ucraniano aseguró que no quieren rendirse: “Actualmente estamos luchando en la región del Donbás y no tenemos la intención de rendirnos”.

En la misma postura que Chmygal, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores ratificó las afirmaciones y denunció la actitud que está teniendo el gobierno de Vladimir Putin. “Lo que queda del ejército ucraniano y un gran grupo de civiles están rodeados por las fuerzas rusas. Continúan su lucha, pero parece, por el comportamiento del ejército ruso en Mariupol, que han decidido arrasar la ciudad a toda costa”, sostuvo.

En cuanto al presidente del país atacado, Volodimir Zelensky, no tiene en sus planes la idea de permitir que Moscú se apodere de Donbás para evitar el baño de sangre. “Ucrania y su gente lo tienen claro. No tenemos derecho a los territorios de nadie más, pero no vamos a renunciar a los nuestros”, sentenció.