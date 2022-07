Curación funcional del VIH: una mujer lleva 15 años controlando el virus sin medicación

Una paciente de Barcelona que fue diagnosticada con VIH lleva 15 años controlando el virus sin medicación. La mujer estuvo bajo un ensayo clínico con tratamiento antirretroviral durante nueve meses.

Según ha dado a conocer el Hospital Clínic de Barcelona, la paciente tiene un control absoluto del SIDA y presenta una carga viral indetectable.

El estudio, que fue presentado en la Conferencia Internacional del Sida 2022, en Canadá, describe los mecanismos inmunológicos de la mujer, los cuales confieren un control absoluto de la replicación del VIH durante más de 15 años.

En una conferencia de prensa, el investigador Josep Mallolas explicó que “la paciente de Barcelona” tiene una curación funcional. Es decir, que sin ningún tipo de tratamiento, “controla absolutamente la replicación del virus del SIDA”.

No obstante, remarcó que esto no significa que el virus no exista, ya que al analizar sus células encontraron virus VIH, sin ser restos virales.

La mujer “no tenía factores genéticos clásicos asociados con el control del VIH, no era una controladora de élite de la enfermedad y aún más, presentó una primoinfección grave, algo que no es habitual tampoco en los controladores postratamiento”, señaló el investigador Josep M. Miró.

El virus había quedado indetectable poco después de comenzar el tratamiento hace más de una década, por lo que pararon el procedimiento, informó el diario español 20 Minutos.

A pesar de que el tratamiento antirretroviral es efectivo en la supresión de la replicación, el virus persiste en los reservorios y se recupera tras suspender la terapia. Sin embargo, el SIDA no ha vuelto a aparecer en el organismo de la paciente.

“La gran novedad del trabajo es que hemos caracterizado a las células que consiguen el control del virus”, explicó por su parte la investigadora Núria Climent.

Estas células son las ‘natural killer’, que forman parte del sistema inmune innato y constituyen la primera línea de defensa frente a diversos patógenos; y los linfocitos T CD8+, que son clave en la defensa de las células frente a virus y bacterias.

En este caso, a través de varios cultivos in-vitro, se demostró que las células de la mujer eran resistentes a ser infectadas por el virus, y un ensayo de inhibición viral mostró que los dos linfocitos mencionados anteriormente podrían bloquear el virus o destruir las células infectadas, frenando así su expansión.

“El caso presentado es excepcional, no sólo porque hay muy pocas personas con control postratamiento a largo plazo, sino también por el mecanismo de control del VIH, diferente al descrito en pacientes controladores de élite y otros casos documentados hasta ahora”, ha remarcó Josep Mallolas.

Ahora, el equipo debe profundizar los estudios en la “paciente Barcelona” para ser capaces de “diseñar proyectos de investigación para replicarlo en el resto de personas infectadas por el virus del SIDA”.

“La curación funcional del VIH es un objetivo mucho más realista a mayor escala que la curación esterilizante, por eso es tan importante entender los mecanismos subyacentes”, dijo el investigador Juan Ambrosioni.