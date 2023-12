Tres estrellas que impactaron al mundo al confesar que padecían SIDA: su historia y lucha

Este viernes 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, instituido por la Organización Mundial de la Salud para promover avances contra esa enfermedad, que interfiere en la capacidad del cuerpo en combatir infecciones y es provocada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Este 2023, el lema de la campaña del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida) es “Que lideren las comunidades”.

Además de Freddie Mercury, otros famosos han sido diagnosticado con VIH.

Según explicaron, este lema fue elegido ya que “dado que el cambio no depende de un momento, sino de un movimiento, el mensaje ‘Dejemos que las comunidades lideren’ no solo sonará un día”.

Además, como toda enfermedad, puede tocarle a cualquiera y los famosos que han fallecido o siguen controlando este virus son muchos a lo largo del mundo.

Décadas atrás muchos de estos famosos ocultaban tener el síndrome de inmunodeficiencia adquirida – SIDA-, para no ser discriminados, como fue el caso de Freddie Mercury, líder de la banda Queen, que no lo hizo público hasta tiempo antes de morir a los 45 años en 1991.

Otros famosos que confesaron ser VIH positivos

En la eterna lista de casos de personalidades del mundo que han reconocido tener SIDA, se encuentra Magic Johnson, uno de los jugadores más exitosos de la NBA, que puso fin a su carrera a los 32 años tras anunciar ser portador del virus.

“Por el virus del VIH tendré que retirarme del basquetbol hoy. Quiero que sepan que extrañaré jugar. Ahora me convertiré en un vocero del VIH porque quiero que los jóvenes sepan que se puede practicar sexo seguro. A veces uno es inseguro y cree que eso no le puede suceder”, declaró en 1996.

Entre los argentinos que han llevado una vida normal con el virus en la sangre, se encuentra, Aníbal Pachano, que, en 2010, en pleno aire de ShowMatch, reveló públicamente que desde hacía una década era portador del VIH.

“El 15 de enero de 2001 me enteré de lo que me estaba pasando”, contó Pachano en un reportaje. “Después de un primer momento de negación, me dije: ‘Esto tiene que servir de algo’”.

Al poco tiempo, trato de comunicarse con la persona por la cual contrajo el virus. “Al año, cuando yo ya me estaba tratando, me enteré de que había muerto. Fui responsable en un 50 por ciento y me hice cargo de mi parte. Debo preguntarme por qué no me cuidé”, recordó.

Otro de los casos es el de Gia Carangi. La modelo estadounidense, de ascendencia italiana, considerada como la primera supermodelo de la década de 1980 fue de las primeras mujeres de quien se tiene conocimiento en Estados Unidos que falleciera a causa del virus VIH.

En 1984, dos años antes de su deceso, tras un ingreso hospitalario por neumonía, los médicos descubrieron que había contraído VIH.

