Compró 18.000 camisetas con la leyenda “Inglaterra campeón” y ahora no sabe qué hacer con ellas

Karl Baxter es un empresario inglés que compró mucho antes del inicio del Mundial de Qatar 18.000 camisetas con la inscripción “Inglaterra Campeón del Mundo 2022″, tenía la intención de revenderlas, pero la eliminación de los dirigidos por Gareth Southgate frustró su negocio.

Según fuentes del diario británico The Mirror, se reveló que Baxter tenía depositada tanta fe en el seleccionado inglés, que no dudó en adquirir las camisetas de color blanco, grabarles el mensaje y, además, estamparles la imagen de la Copa del Mundo.

El lamento de Baxter

La empresa de Baxter, denominada Wholesale Clearance UK, con sede en Poole, compró las camisetas y planeaba ganar 160.000 dólares (195.000 libras) ya que las iba a vender en 440.000 dólares (360.000 libras) tras comprarlas en 280.000 dólares (230.000 libras).

Pero Baxter no contaba con que Inglaterra iba a quedar eliminado por Francia en cuartos de final, tras perder 2-1.

”Estoy devastado. Las primeras actuaciones me habían impresionado y estaba convencido de que esta vez habríamos conseguido ganar. Un proveedor me las ofreció y dije que sí. Ahora tengo 18.000 camisetas diciendo que ganamos y no sé qué hacer con ellas”, señaló.

Pero después de la derrota del equipo, el mayorista está tratando desesperadamente de vender la mercancía por 9,99 libras.

Inglaterra es poseedora de una sola Copa del Mundo, la cual ganó en 1966 al ser local ante Alemania, por 4 a 2, y luego nunca más pudo llegar a una definición pese a haber estado cerca en 1990 y 2018, cuando fue semifinalista.