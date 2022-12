Tini Stoessel celebró eufórica que la Selección Argentina jugará la final del Mundial de Qatar: “Amuletini”

El país está de fiesta tras el triunfo de la Selección Argentina contra Croacia, que le permitió al equipo argentino pasar a la final del Mundial de Qatar 2022. Y los ojos no solo están puestos en los jugadores, sino también en sus familias, quienes los apoyan y acompañan desde el primer momento y son su gran sostén.

Tal es es el caso de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, quienes desde que arrancó el mundial intercambian románticos mensajes a través de las redes sociales. En tanto que la gente le puso el apodo de “amuletini”, ya que asocian la aparición de ella en la cancha con los triufos de la Selección.

Pero esta vez la cantante debió seguir el partido desde su casa en Argentina, aunque a miles y miles de kilómetros la artista alentó a su novio y al equipo que dirige Scaloni. Incluso, celebró eufórica el triunfo argentino junto a sus padres y amigos, ya que su hermano se quedó en Qatar.

Tini viajó al país de Medio Oriente y asistió a algunos de los partidos, pero por compromisos laborales debió regresar a la Argetina. Pese a la fistancia, gracias a la tecnología y a las redes sociales, la joven se mantuvo en contacto en todo momento con De Paul y él resaltó que la cantante fue su contención en todo estre proceso.

Y a este penúntimo partido del mundial, ella lo sufrió y vivió con tanta intensidad como su novio. Su mamá se encargó de mostrar cómo Tini festejó el primer gol, el que hizo Lionel Messi de penal, y luego cómo celebró el final del partido, esperando ansiosa poder comunicarse con su pareja.

La dedicatoria de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel tras la victoria de la Selección Argentina

Una vez finalizado el partido, De Paul habló con Tití Fernández y en medio de la nota, se refirió a Tini Stoessel a pedido del periodista deportivo que le preguntó por su novia.

“Ella siempre está ahí cerquita, de fierro, apoyando. Hoy me mandó un mensaje muy lindo. No es que somos jugadores de fútbol, somos personas que jugamos al fútbol. Ella me ayuda”, dijo visiblemente emocionado.

“Gracias por el apoyo de la gente. Espero que todo el país esté disfrutando, nosotros lo vamos a sentir desde acá”, agregó el jugador que es parte del equipo que jugará la gran final del domingo.

La respuesta de Tini Stoessel a De Paul