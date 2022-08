Vuelve el fútbol en Ucrania y contará con la presencia de futbolistas argentinos

En febrero de este año la invasión de Rusia a Ucrania paralizó absolutamente toda actividad deportiva en el país del este europeo y, como consecuencia de ello, muchos futbolistas terminaron emigrando hacia otras ligas con el objetivo de no perder rodaje ante la posibilidad de disputar el próximo Mundial Qatar 2022 o tan solo por el hecho de salvaguardar sus vidas y las de sus familias.

Finalmente las autoridades ucranianas decidieron reiniciar la competencia y anunciaron que la misma se abrirá con el encuentro entre el Shakhtar Donetsk y Metalist 1925, en lo que parecer ser uno de los encuentros mas conmovedores en la historia del desairado país.

Distendidos. Los activistas prorrusos disputaron un partido de fútbol en Donetsk (AP).

“Esta es una iniciativa única en la historia”, dijo Andriy Pavelko, presidente de la Asociación Ucraniana de Fútbol (AUF). “Fútbol contra la guerra en condiciones de guerra. Fútbol por la paz”.

Además, Pavelko aseguró que “el principal problema de la liga es la seguridad de sus participantes”. Es por ello que se han armado de protocolos de seguridad que fueron consensuados por el ejército, fuerzas de seguridad y autoridades locales.

Al igual que para todos los civiles ucranianos, la clave para los futbolistas es la seguridad. El hecho de que no se conozcan los horarios ni qué estadios se utilizarán para la segunda jornada es para garantizar que sean lo más seguros posible. Lo que se sabe es que no asistirán fanáticos, aunque sí un gran contingente militar.

La Selección de Ucrania disputará un amistoso como preparación para el repechaje del Mundial de Qatar 2022.

En caso de sirena de ataque aéreo, los participantes se dirigirán a los refugios que se han construido a no más de 500 metros de distancia de cada estadio. “Celebrar partidos de fútbol durante la guerra no se trata solo de deporte. Demuestra el coraje de nuestro pueblo, su espíritu y deseo de victoria”, finalizó Pavelko .

Recordemos que esta liga de 16 equipos se reinicia sin Desna Chernihiv ni el Mariupol, equipos de ciudades que han sufrido una destrucción brutal, por lo que serán reemplazados por Metalist Kharkiv y Kryvbas Kryvvy Rig, ambos de la segunda división.

Estos son los argentinos que participarán en la liga de Ucrania

El inicio de una nueva edición de la liga ucraniana se hará con la presencia de tres jugadores argentinos: Domingo Blanco (ex Independiente), Emiliano Purita (ex San Lorenzo), quienes se unieron al Dnipro para esta nueva temporada, y con Fabricio Alvarenga (ex Vélez) que continúa en Rukh Lviv tras haber arribado a mediados del año pasado.

Este último abandonó el país en febrero pasado tras una odisea que lo llevó a Polonia durante el comienzo de la guerra, al igual que lo hicieron otros compatriotas quienes hasta el momento no han vuelto: Claudio Spinelli, Francisco Di Franco y Gerónimo Poblete.

Spinelli es uno de los argentinos que milita en Ucrania (Oleksandriya)

Una particularidad del inicio de esta liga ucraniana que la diferenciará de las anteriores, es el éxodo de futbolistas brasileros como Marcos Antonio, Ismaili, Dodo y Marlon quienes abandonaron el Shaktar y se mudaron a Italia y Francia, por lo cual los mineros tendrán que depender únicamente de jugadores ucranianos.