La ministra de Economía de Ucrania invitó a Javier Milei a la Cumbre de la Paz: “Un líder regional”

La ministra de Economía de Ucrania, Yulia Svyrydenko de 38 años, fue entrevistada recientemente en Argentina. Su llegada, desde un país en guerra desde 2022, se debe a la misión de que Javier Milei asista a la Cumbre de la Paz que se desarrollará el próximo 15 de junio en el hotel Burgenstock, sobre el lago Lucerna en Suiza.

Cabe destacar que Volodimir Zelensky preside esa conferencia internacional y necesita la presencia de al menos 100 Jefes de Estado para forzar a Rusia a un plan de paz. Es su primera vez en Buenos Aires, Svyrydenko estuvo con la canciller Mondino, hoy se entrevistará con el ministro Caputo y dará una conferencia en la Cámara de Comercio.

Ministra de Economía de Ucrania, Yulia Svyrydenko. Foto: Clarín

Detalles de la entrevista a Yulia Svyrydenko

De acuerdo a la entrevista realizada por Clarín, Svyrydenko reconoció un creciente gasto militar: “La mitad del presupuesto está destinado a la compra de armas”. Sin embargo, también señaló: “La guerra también moviliza parte de la economía con la creación de producción conjunta con empresas extranjeras”.

Y sumó: “Los indicadores del año pasado demostraron que al menos el 1% del crecimiento del PBI fue por desarrollo del complejo militar-industrial. El segundo motor del crecimiento económico es el desarrollo de las exportaciones y la mejora de los corredores de transporte”.

Al ser consultada por el interés en que Milei participe en la Conferencia de la Paz, la ministra de Economía de Ucrania reveló: “Vemos en el presidente argentino un líder regional y ha manifestado muestras muy importantes de apoyo a Ucrania en los foros internacionales”.

Milei le obsequió una Januquiá a Zelenski. Foto: Archivo

“Esta cumbre busca sumar apoyos a la llamada Fórmula de Paz, un documento de diez puntos presentado por Kiev que propone la retirada total de las tropas rusas de Ucrania, la liberación de todos los prisioneros de guerra y el restablecimiento de la seguridad nuclear en la región. Chile y Colombia ya comprometieron su asistencia”, detalló Svyrydenko.

Además, la funcionaria ucraniana aseguró que “vinimos con una delegación de Gobierno junto al ministro de Estrategia y Desarrollo, con representantes del ministerio de Defensa para reforzar la cooperación con Argentina. Tenemos una estructura económica similar y ahora hasta compartimos el espíritu de las reformas que están encarando con el presidente Milei en términos de desregulación y privatizaciones.

Y concluyó esa idea: “Queremos reforzar los lazos ya que el intercambio comercial es mínimo con un comercio bilateral de US$ 55 millones, de los cuales Argentina nos exporta principalmente pescados y derivados por US$ 53 millones y nosotros les vendemos subproductos de petróleo por US$ 2 millones. Nos interesa hacer joint ventures y la cooperación en la industria de Defensa”.

Seguí leyendo: