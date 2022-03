Mercado de pases: un grande de Argentina pretende a Claudio Spinelli luego de su escape de Ucrania

Dramática. De esa forma pudo escaparse Claudio Spinelli de Ucrania a raíz de los incesantes ataques rusos. El delantero llegó a declarar que “sentía miedo de que me exploté algo en las piernas” por el continúo bombardeo ordenado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Lo concreto es que para el delantero lo peor ya paso. “Tengo muchísimas ganas y es la mejor forma de honrar a mis compañeros que la están pasando mal”, declaró. Y las propuesta no tardaron en llegar ya que San Lorenzo pretende al ex Argentinos Juniors para incorporarse a sus filas gracias a la gestión de la AFA.

Claudio SPINELLI huyó de la guerra en Ucrania y ahora podría convertirse en refuerzo de San Lorenzo 🚨



¿Te parece bien? pic.twitter.com/kHk6iFEZb6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 4, 2022

En caso de que la gestión de la casa madre del fútbol argentino pueda concretarse (La AFA hará gestiones para que los futbolistas que huyeron de Ucrania puedan jugar en el fútbol local), Pedro Troglio pretende que Spinelli, a quien ya conoce de Gimnasia y Esgrima de la Plata, se sume al Ciclón.

“Están buscando a un jugador titular. Troglio tuvo a Claudio en Gimnasia. Si San Lorenzo no consigue a un jugador que pueda ponerse la camiseta y jugar de entrada, está dispuesto a charlar con Spinelli para ver cómo está y llevárselo” explicó el periodista Martín Arévalo.

San Lorenzo está interesado en Claudio Spinelli. Troglio ya lo tuvo en Tigre.



Vía: @ESPNArgentina pic.twitter.com/HkhxxKLw5q — San Lorencismo (@SanLorencismo) March 4, 2022

La odisea de Spinelli en Ucrania

En los pisos de ESPN, Spinelli fue entrevistado por el Pollo Vignolo donde relató el calvario que tuvo que vivir en suelo ucraniano: “Tenía mucho miedo con aviones de guerra pasando cerca. Tanques, sirenas, cualquier ruido, te hacía pensar que podía explotar en cualquier momento. Sentía que no me iba a pasar nada, pero tenía miedo de que me pase algo en las piernas”

“Llegamos a la frontera y había espera de tres días, en auto, y bueno tuve que ir caminando. Yo estaba con dos valijas, me llega a pasar otra vez, y me llevo una mochila nada más. A los tres kilómetros, me pisa un auto y se me rompe una. Se me tiró un camión encima, porque era una sola ruta”.

“Cuando pasé Polonia, fue el gol de mi vida. Ojalá aprenda bien para valorar muchísimas cosas”, concluyó