Video: la palabra de Luciano “Cheche” Sánchez tras recibir el alta y su mensaje a Marcelo

Luciano Sánchez se retiró esta tarde del sanatorio donde pasó la noche, luego de la dura lesión sufrida anoche en la rodilla izquierda por un pisotón de Marcelo durante el partido entre Argentinos y Fluminense. “Que se quede tranquilo, fue una jugada desafortunada”, afirmó.

El defensor reveló que recibió un mensaje del brasileño y destacó que “es un gesto que demuestra cómo es”. Además, agregó: “Me enteré que me había buscado en el vestuario. Ya lo admiraba antes como futbolista y ahora también como persona. No tiene nada que reprocharse. Ya se lo dije”.

Asi fue retirado del campo de juego Luciano "Chech"Sánchez. / Gentileza.

Con respecto a su recuperación, Sánchez fue contundente. “Al principio hubo mucho dolor, pero por suerte me pudieron corregir la rodilla en el momento y eso me alivió mucho. La noche la pasé tranquilo. Ahora hay que esperar que se deshinche para hacer otros estudios y determinar cuán operarme”, manifestó.

El futbolista de 29 años también agradeció la gran cantidad de mensajes que recibió en las últimas horas y deslizó que “hay que tener paciencia, es solo una cuestión de tiempo”. En tanto, agregó: “Ya me pasó con otras lesiones. Cuando quiera acordarme, voy a estar de nuevo en una cancha”.

Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo! 💜🙏🏾#M12 pic.twitter.com/vaG04hvioW — Marcelotwelve (@MarceloM12) August 2, 2023

En relación al apoyo de sus compañeros, Sánchez confesó parte de su charla con Gabriel Milito y reconoció que quieren dedicarle el pase a cuartos de final en la Copa Libertadores. “El apoyo de todos me dio fuerzas. Me dijo que estaba muy dolido. Me van a usar para ir con todo por la clasificación”, concluyó entre risas.

El parte médico de la lesión de Luciano Sánchez

Las redes sociales de Argentinos confirmaron que el lateral derecho padece una luxación completa de la rodilla izquierda. Luego de algunos días para se le deshinche la zona y se haga nuevos estudios será operado: los profesionales indicaron que la recuperación le demandará entre ocho meses y un año.

