Valentín Barco fue tremendamente criticado en redes sociales, por su look: “Sacate esos...”

El joven futbolista argentino, Valentín Barco, tuvo unos días de descanso en Brighton de la Premier League y aprovechó para pasear por Londres con su familia. Su particular look para la ocasión especial fue muy criticado por sus seguidores, que no se limitaron en expresar su parecer sobre el estilo del ex Boca.

Según el entrenador Roberto De Zerbi, a Barco no se lo convocó para el partido del último miércoles, para que siga trabajando con el fin de “mejorar su condición física”. Y después, en el día libre de las Gaviotas, el defensor aprovechó para pasear con su familia y registrar cada momento con sus seres queridos, en diferentes calles y plazas londinenses.

Fue entonces que, luego de postear diferentes imágenes en su red social de Instagram, comenzaron a lloverle las críticas por su particular look.

El look de Valentín Barco para pasear por Londres con su familia.

A más de uno le llamó la atención la vestimenta que eligió para la ocasión. Barco se animó a los pantalones de jeans con pata de elefantes de los 60′s, con una campera haciéndole juego.

Al verlo, muchos usuarios criticaron su vestimenta y hubo quienes aprovecharon para culpar a la novia por su elección.

Críticas por el look de Barco

La actualidad de Barco en el Brighton

Barco pagó la cláusula de 10 millones de dólares para poder liberarse de Boca y abrir alas en la Premier League. Sin embargo, en el Brighton, cuyo técnico es Roberto De Zerbi, aún no puede desplegarlas como quisiera.

El fin de semana ante Liverpool estuvo en cancha en los últimos cuatro minutos y cuando le tocó enfrentar al Wolverhampton por FA Cup, ingresó para los últimos 10 en la derrota.

Pocas chances para este pibe que ya fue captado por Lionel Scaloni para el seleccionado campeón mundial, pero que aún debe pagar derecho de piso en suelo inglés.