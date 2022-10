Un jugador estrella de la Scaloneta avisó: “Con tal de estar en la lista del Mundial voy de aguatero”

Falta muy poco para el comienzo del Mundial Qatar 2022, que será el 20 de noviembre. Y está cada vez más próxima la fecha para que Lionel Scaloni entregue la lista de 26 jugadores que irán por el título en Doha.

En ese contexto, son al menos 30 los futbolistas que sienten que estarán en la Copa del Mundo, aunque lo cierto es que 4 de ellos se quedarán afuera.

Uno de los que dijo que iría al Mundial de cualquier manera y a cumplir cualquier función es Ángel Correa, delantero del Atlético de Madrid. El ex San Lorenzo sabe que en su puesto hay mucha competencia y que hoy por hoy no tiene garantizado un lugar.

Ángel Correa, figura del Atlético de Madrid.

“Está claro que cada vez que se acerca la fecha para que se haga oficial la lista, los nervios se sienten mucho más, el grupo está bien porque llevamos mucho tiempo juntos y me siento parte de ellos. Cada vez que me ha tocado jugar creo que lo he hecho bien y siempre se hace más fácil por la calidad de jugadores que tenemos”, dijo Angelito en diálogo con TYC Sports.

Ángel Correa y sus ganas de estar sí o sí en el Mundial Qatar 2022

El delantero, parte del ciclo de “La Scaloneta”, dejó en claro que su máximo objetivo es estar en Qatar: “Ojalá que esté en la lista, trabajo para eso y me siento parte de ese grupo que se siente como una familia. Sería lo máximo estar entre los convocados. Jugar el Mundial es el sueño de todo chico y espero que se me de esta vez. Con tal de estar iría hasta de aguatero”, apuntó.

En cualquier caso, Correa sabe que Argentina es una de las candidatas, pero puso el freno de mano: “Hay grandes selecciones, pero tengo clarísimo que Argentina representará el sueño de todo el país y lucharemos por llegar a lo más lejos”.