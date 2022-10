Gol en contra: le regaló a su marido pasajes al Mundial para verse con su amante y la descubrieron

A muy poco del comienzo del Mundial Qatar 2022 siguen apareciendo historias y situaciones tan particulares como dignas de ser contadas. En este caso, el suceso que incluye a una mujer, su marido, el amante de ella y los pasajes a la Copa del Mundo. Sí, todo eso junto.

Es que se conoció en las últimas horas que Sarah (42) le regaló al marido pasajes para que vaya a disfrutar el Mundial. Hasta ahí, un amoroso gesto de pareja. El tema es que detrás había una trampa, y de las grandes.

Ella terminó reconociendo que “invirtió” el dinero para sacarse de encima a su esposo y así tener tiempo para estar con su amante.

Aunque parezca increíble, sucedió en la realidad y la noticia copó las redes sociales.

Sarah concedió una nota al diario inglés Metro y dio detalles de la particular situación afectiva que vive, con engaño descubierto y todo.

Le regaló al marido pasajes para el Mundial para verse con su amante y la descubrieron

La señora estratega dijo en la entrevista que el desgaste de la pareja que mantiene con el papá de sus dos hijos la llevó a buscar una aventura fuera de casa. Fue ahí cuando conoció a otro hombre e inició un amorío, más allá de los 17 años de convivencia con el “legal”.

En un principio, a Sarah se le había ocurrido viajar con su amante un par de días a un sitio lejano. Claro que esa idea se desvaneció porque corría el riesgo de ser descubierta fácilmente. Fue entonces que decidió comprarle al marido los pasajes aéreos a Qatar y así lograr la ansiada soledad.

La mujer de esta nota comentó, también, que lleva 4 meses de relación paralela y que con su marido tiene “un amor muy arraigado. Hemos pasado por todos los altibajos del matrimonio”.

Sobre el amante, dijo que cuando está con él se siente “libre y llena de energía”.

Luego contó que el tiro le salió por la culata, un verdadero gol en contra, ya que la descubrieron. Aunque para sorpresa de muchos de los que pensaron que se terminaría el matrimonio a raíz de la infidelidad, Sarah confió que su marido aceptó la realidad y le habilitó “una relación abierta”.

¿Más? No conforme con lo que le contó al diario inglés, la mujer de 42 años aseguró que con su esposo coinciden en que “el noviazgo extramatrimonial fortaleció la pareja”. Y añadió: “Mi esposo me dijo que me ve mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses, y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja”.