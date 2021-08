Tras la histórica medalla de bronce en Tokio, Los Pumas 7 regresaron al país: “Sin sacrificio no hay logro”

Luego de la habilitación por parte del Ministerio de Salud, el plantel de Los Pumas 7 regresó al país tras su participación en los Juegos Olímpicos. Su entrenador habló con los medios nacionales sobre la medalla recibida y la dura preparación de los deportistas.

Uno de los primeros testimonios que dio el entrenador Santiago Gómez Cora fue: “Es algo que se había propuesto, el dar por el equipo, el dar por el otro. El que no está, el que no pudo venir, dar por el de al lado. Lo practicamos todos los días, no es algo que sale de un día para el otro”.

Además destacó: “No hay fórmulas mágicas, es trabajo, es generar un buen grupo, la verdad es que para formar un buen equipo necesitás de un buen grupo humano y acá tenés de sobra”.

Gómez Cora hizo hincapié en los partidos y competencias perdidas anteriormente: “Siempre digo que son más caídas, pero hay que aprender. Hablamos siempre de curva de aprendizaje. De los errores, tratar de ver qué pasó, cómo solucionarlos”.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se vieron postergados debido a la pandemia por el coronavirus y asimismo ocurrió con los entrenamientos de los deportistas que se presentarían.

Ante esto, el entrenador de la albiceleste destacó el esfuerzo del plantel frente al panorama pandémico: “Respecto del sacrificio, que muchos decían ‘no los dejaron entrenar’, a nadie dejaron salir. El primer recurso de la pandemia fue encerrarnos, como a un abogado, a un arquitecto y a nosotros. Ahí está en cada uno meter excusas, ‘no me dejaron salir’ o ‘no me entrené’ o tenés estos chicos que subían las escaleras del edificio o iban a la terraza o se volvían locos yendo de un lado para el otro. Sin sacrificios no hay logros y eso es lo que marcó el rumbo”.

Para subirse al histórico podio, los Pumas 7 derrotaron a Gran Bretaña por 17-12. De esta manera obtuvieron la primera y, hasta ahora, única medalla para nuestro país.