Tras el Grand Prix Sudamericano, el balance positivo de las esperanzas mendocinas del atletismo

El atletismo sigue creciendo en Mendoza , y lo hace por sacrificios, voluntad y pasión de quienes lo practican. Si bien no es un deporte tan difundido, sorprende la convocatoria que éste logra en cada fecha.

Es el deporte que “acepta a todo el mundo, de cualquier altura, contextura física, edad, todos tienen su prueba en la que va a encajar para poder destacarse”, describió uno de nuestros entrevistados. Porque es así, requiere de voluntad y constancia, si el objetivo es claro.

Por estos objetivos fue que cinco atletas participaron del Grand Prix Sudameriano que se desarrolló el pasado fin de semana, en Concepción del Uruguay, el cual reunió a olímpicos y campeones mundiales. Y más allá de los podios y marcas, la experiencia de estar entre los máximos exponentes resultó ser más que positivo.

Y fue tal la motivación de estos chicos que actualmente se encuentra en la misma ciudad entrerriana para el Campeonato Nacional, que otorga puntaje para los Juegos Olímpicos de Tokio. Por lo que Renzo Cremaschi, Magdalena Padilla, Agustín Quiroga, Pedro De Monte, Julián Berca y Guillermo Quinteros representarán a la provincia buscando más hazañas. Pero no fueron solos. La delegación aumentó y también viajaron Agustín Pinti, Alejo Wozniak, Trinidad Berti, Lorena Cuello, acompañados por los entrenadores Miguel Leiva y Ana Destefanis.

El Grand Prix, el reencuentro con estrellas del atletismo nacional e internacional en pospandemia

Para “Magui”, quien se lució en los 400 llanos y fue la única en hacer podio (tercera con los 400 con vallas), fue su tercer Grand Prix. Es una de las referentes entre las mujeres y, aunque se perdió dos años de práctica por obligaciones personales, “volví hace seis meses con muchas ganas”, dijo.

El Grand Prix “fue motivador. Ver otra vez a las atletas líderes de Argentina fue lo máximo. Y en lo personal, no pensé en tener esos resultados. El viaje fue hermoso, compartir con mis compañeros un nuevo torneo fue realmente alentador para seguir adelante”, dijo la única mujer del grupo.

Por su parte, para el mejor atleta de la provincia Renzo Cremaschi es el cuarto Grand Prix (2017, 2018, 2019 y 2021) pero “siempre me causa las mismas sensaciones. Soy muy fanático del atletismo y estar rodeado de mundialistas y olímpicos es lindísimo”, confió el corredor en 110 con vallas.

Y particularmente “iba con las expectativas demasiadas altas y bajé una décima mi marca. El balance fue positivo, corrí dos veces y logré un cuarto y quinto lugar. Mi ideal era quedar en el pelotón, porque sabía que no iba a ganar pero quería estar cerca”, dijo.

Su compañero de prueba, Guillermo, tuvo algunos inconvenientes pero en general, su conclusión fue positiva. En su tercer Gran Prix, “corrí bien, pero con viento en contra. Pese a eso obtuve una buena marca personal. Después tuve dolores en la espalda causándome una mala noche y con consecuencia en la carrera del otro día. Sin embargo, me quedo con un torneo en el que pude disfrutarlo y aprender”, sostuvo el profe Guillermo quien, ante la ausencia del entrenador Miguel Leiva, fue la cabeza del equipo, porque además es quien a diario da indicaciones en la preparación física.

En el grupo, Pedro se lanzó a lo nuevo y desafiante. Es el novato en este grupo. Para él fue su primer Grand Prix y su emoción fue enorme.

“Fue muy positivo de haber tenido este roce con grandes atletas. Sirvió muchísimo en aprendizaje, escuchar a los entrenadores, saber cómo entran en calor, como van manejando las variables para que las cosas salgan bien. Yo fui sin garrocha, competí con una prestada, la cual no se adecuaba a mis condiciones, pero igual salté. Lo bueno es saber que existe una comunidad de garrochistas que te pueden prestar los elementos y te ayudan. Gracias a eso tuve la oportunidad de competir”, afirmó Pedro, quien logró superar su marca personal alcanzando los 4 metros de altura.

Esfuerzo que también significa sacrificios y gastos

Para Pedro, el único que no forma parte del equipo de la UNCuyo, debió invertir de su bolsillo los gastos requerido. Pero además, viajó sin garrochas porque aquellas con las que entrenan y cuenta para sus entrenamientos, no son las adecuadas.

Desde que comenzó “hemos ido con el tiempo consiguiendo garrochas, comprando, otras donadas, que no son las propias de mi peso, pero sirven para practicar. Cuando empecé, lo hice saltando con un fierro en el patio de mi casa hasta poder conseguir una garrocha”, afirmó el garrochista.

Fundamentalmente “es todo un costo económico y de tiempo”, agregó Guillermo. “Siempre hay que poner dinero de tu bolsillo. Y en cuanto al esfuerzos personales, soy padre, tengo que mantener a una familia, y tengo trabajo. Por lo que debo evaluar qué torneo voy y evaluarlo”, afirmó.

Y agregó: “No me quejo porque de grande me puedo seguir dando el gusto, porque no quedan muchos corredores de mi categoría (93). Antes los atletas llegaban a la edad de la universidad y dejaban. Hoy los chicos hacen el esfuerzo y son más constantes. Y está bueno, porque eso hace al desarrollo del atletismo mendocino en Mayores, a nivel competitivo”.

El entrenador, en la pista presente, se sumó a la charla. Y emocionado Leiva expresó: “Siento orgullo como entrenador por estos chicos. Tuve en este torneo a tres atletas de la Universidad y uno que formé (por Berca, quien reside en San Luis). Porque, de aquella primera participación a esta, se sumaron más atletas, lo cual hubo un crecimiento. Empezaron yendo tres y en este podrían haber ido ocho, que por diferentes circunstancias no lo hicieron, pero el nivel está. Es un balance importante. Y en uno o dos años más, tendremos más gente en estos torneos de alto nivel competitivo”.

El mensaje alentador para los que vienen

-Guillermo: “Organización, si no pueden entrenar 5 días a la semana, se hará 2 o 3. La mayoría de los casos, cuando están por ingresar a la Universidad, dejan. Que no dejen antes de probar cómo se organizarán”.

-Magui: “El deporte siempre sirve como cable a tierra. Organizarse con las otras obligaciones, es primordial. Cuando se ingresa a un nivel competitivo hay que encontrar los horarios. Hay que hacer un sacrificio, pero si se quiere, se logra”.

-Renzo: “La clave es la constancia, poder organizarse para entrenar de 5 a 10 veces semanales si pensás en la competencia, en el alto rendimiento. Las veces de entrenamiento es según el objetivo que tengas. Y para motivar, el atletismo es el deporte que acepta a todo el mundo, de cualquier altura, contextura física, edad, todos tienen su prueba en la que va a encajar para poder destacarse. Conozco a gente que con ninguna condición de chico llegó a ser campeón argentino

-¿Un caso?

-El mío (risas). Cuando competí con 14 años y 15, quedé último. Me frustré, quise dejar, pero no lo hice. Entrené mucho, y comencé a hacer podios. Cumplí 16 y gané en la prueba 4x100 y salto en alto, 110 c/v, después. En el 2015 salí campeón argentino; en el 2017 clasifiqué al Sudamericano juvenil de Perú; en el 2020 al Sudamericano de mayores. Es un tema de esfuerzo y entrenamiento, nada más.

-Pedro, es pionero en ser especialista en salto con garrocha en Mendoza. Y su caso, es alentador para los mayores: “Nunca es tarde para empezar. Yo comencé en el atletismo cuando estaba en la facultad. Estudiaba, trabajaba también y tenía que balancear todo. Hay que agarrarle el ritmo y que todo fluya. El que abandona no tiene premio. Aunque sea una dos veces en la semana o lo que tengas, en el lugar que puedas. Yo saltaba con un fierro en casa. Se puede. A la larga, todo lo que hacés da frutos”.