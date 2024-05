Tras la primera gran nevada, el parque de nieve más cercano al Gran Mendoza tendrá pistas mejoradas

Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles pasados -7 y 8 de mayo, respectivamente-, en la Alta Montaña mendocina se registró la primera “gran nevada, gran” de la temporada. A falta de casi un mes y medio del comienzo del invierno -si de calendario hablamos-, en las altas villas cordilleranas ya los paisajes se muestran cubiertos de un imponente y atrapante manto blanco.

Con Penitentes -que alguna vez fue el gran centro de esquí del corredor internacional- cerrado y envuelto en una conflictiva disputa judicial, el parque de nieve Los Puquios será, una vez más, el principal atractivo de la zona en la temporada invernal. Y es que se trata del espacio más cercano al Gran Mendoza para disfrutar de la nieve, con inversiones e infraestructura necesarias para ofrecer este servicio a visitantes (turistas y mendocinos).

Tras la primera gran nevada, Los Puquios tendrá pistas y servicios mejorados para este invierno. Foto: gentileza Los Puquios

Son casi 190 kilómetros los que separan a la Ciudad de Mendoza de Los Puquios. Y la nevada del 7 y 8 de mayo ya sirvió como para “enfriar” el cerro, como se identifica en la jerga a la primera precipitación que prepara la zona para -a partir de las nevadas posteriores- comenzar a acumular y dar forma a los espacios.

Las fotos y videos de Los Puquios luego de esta primera gran nevada hablan por sí solas y anticipan, según destacaron desde el parque de nieve a Los Andes, que se avecina una muy buena temporada. Y si bien aún no se han definido las tarifas para los distintos servicios en la zona, es un hecho que el parque de nieve ofrecerá instalaciones y opciones mejoradas en comparación con la temporada pasada.

CÓMO SERÁ EL “NUEVO LOS PUQUIOS”

Recién durante la segunda quincena de mayo se tendrán las tarifas confirmadas para Los Puquios, por lo que se conocerá cuál será el incremento en comparación con la temporada 2023. No obstante, desde el lugar confirmaron que habrá mejoras respecto al año pasado.

Medios de elevación nuevos, pistas de esquí un poco más grandes y pistas de trineos más altas, más amplias y con más espacio son algunas de las novedades que ofrecerá Los Puquios cuando inaugure la temporada (se estima que será más cerca de julio, fecha en que históricamente ha abierto sus puertas para disfrutar de la nieve).

Durante todo el verano los responsables del parque de nieve estuvieron trabajando en estas mejoras, que lucirán en plenitud durante el invierno 2024.

El corredor internacional que vincula a Argentina y Chile por la ruta 7 y a través del Sistema Integrado Cristo Redentor es el principal atractivo de entre los más cercanos al área metropolitana para que turistas y mendocinos puedan disfrutar de la siempre atrapante Cordillera de los Andes nevada.

De hecho, por fuera de la posibilidad de disfrutar del esquí o del trineo, los paisajes de esos parajes también son un imán y que incluye la panorámica al cerro Aconcagua, Puente del Inca, Las Cuevas y el Cristo Redentor en apenas 20 kilómetros.

Al menos hasta el año pasado, Los Puquios contaba con 3 pistas de trineo, una pista escuela de snowboard y de esquí, otra para principiantes (Banderitas) y otra pequeña pista habilitada temporalmente. A ella se suma, además, la pista para esquiadores expertos y los sectores para “picnic” -con mesas y sillas para que los visitantes vayan con sus cosas-, además de un restaurante y espacios al resguardo para disfrutar de algo para comer y/o beber.

Sobre esta infraestructura y servicios ya existentes es que se ha trabajado para mejorar las prestaciones y que este año la propuesta sume algunos atractivos para esquiadores o gente que pretende ir a disfrutar de la nieve.

Tras la primera gran nevada, el parque de nieve más cercano al Gran Mendoza tendrá pistas mejoradas. Foto: gentileza Los Puquios

OTRO AÑO SIN PENITENTES

Salvo un milagro o un cambio drástico de planes -con resolución de demanda judicial incluida-, todo parece indicar que este invierno tampoco abrirá el tradicional centro de esquí y complejo de Penitentes, famoso por sus pistas de esquí y el más popular de la zona desde su inauguración.

Fue hace 6 años que el complejo cerró sus puertas, luego de que se cayera la concesión. Y si bien la intención del Gobierno de Mendoza fue desde siempre la de continuar la explotación a través de una nueva concesión, esta propuesta no ha tenido más que dilaciones.

De hecho, en el lugar las postales no hacen más que evidenciar el abandono de tantos años de inactividad, con los medios de elevación detenidos en el tiempo e inmóviles desde que se apagaron por última vez.

Hace unas semanas, Los Andes publicó un artículo en el que prácticamente quedaba confirmado que durante la temporada de invierno 2024 tampoco se habilitarías las pistas. Esto significa que, en caso de que se registren intensas nevadas y se acumule nieve en la zona, los turistas sólo podrán hacer un uso recreativo básico.

“Lo que no está funcionando son las instalaciones que pertenecían a Penitentes SA, y hasta que no se destrabe una situación judicial que hay con el ex concesionario por una pequeña porción de ese lugar, obviamente no va a haber inversor interesado en el complejo”, explicó a mediados de abril el director de Turismo de Las Heras, Julio Daher, a Los Andes.

Del lado sur de la ruta 7 hay un área de los terrenos que pertenecen a la Municipalidad de Las Heras y es allí donde se destaca una hostería de montaña, donde funciona un restaurante y un albergue de 20 habitaciones.

“Hemos planteado que para renovar la concesión, deberán hacer en el lugar una batería de baños públicos”, indicó Daher, quien resaltó que durante este primer año de gestión van a concentrarse en invertir en infraestructura básica. Esto incluye, además, una gran playa de estacionamiento.

LAS LEÑAS, CON SUBAS DE ENTRE 400% Y 550%

Para el centro de esquí Las Leñas, el más grande y exclusivo de Mendoza y con las pistas y medios más completos, la preventa de pases ya comenzó de manera online y las tarifas están más que confirmadas. Y, en comparación con los precios del año pasado, ir a esquiar en este centro de Malargüe cuesta entre 4 y 5 veces más que en el invierno 2023.

Dependiendo del tipo de pase, en total hay 22 alternativas de tarifas en Las Leñas, y cada una de ellas está relacionada a si se trata de un pase por medio día, por un día completo o por 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 15 días. También se puede acceder a un pase mensual o por toda la temporada (siempre con opciones para mayores y menores de edad).

Además, cada tipo de pase se divide según el tipo de temporada (Baja, Especial, Media y Alta), por lo que en total hay 48 valores distintos.

Las Leñas. Foto: Archivo Los Andes.

Los pases diarios, por ejemplo, superan 500% de aumento para los mayores de edad con miras a la temporada alta próxima, mientras que para adultos en temporada baja y para menores en ambas temporadas, el pase a los medios de elevación y acceso a las pistas diario ha subido casi 470%.

NUEVO HORARIO DEL PASO INTERNACIONAL

A partir del jueves1 de Junio, y hasta el 31 de agosto, el Paso Internacional Cristo Redentor funcionará con horario de invierno en los complejos fronterizos Los Libertadores (Chile) y Roque Carranza (Horcones, Argentina).

Túncel Cristo Redentor. Foto: Archivo Los Andes.

De esta manera, llega a su fin el periodo del año en que se mantiene abierto las 24 horas y estará operativo de 9 a 21 (8 a 20 de acuerdo al horario chileno).

Según destacaron desde la coordinación del Paso, resulta imposible mantener el tránsito de noche debido a las condiciones climáticas y, sobre todo, a las características de la ruta en ambos sectores donde sobresalen pendientes muy fuertes, zona de curvas y zonas de avalanchas en el sector chileno, además de escasa visibilidad, formación de hielo en la calzada y bajas temperaturas.

