Otro año sin Penitentes, pero prometen mejorar los servicios en alta montaña esta temporada

Todo parece indicar que este invierno tampoco abrirá el complejo de Penitentes, famoso por sus pistas de ski que tuvo una amplia actividad entre las décadas de los 80 y 90.

Las instalaciones que funcionaron por medio de una concesión desde 1978, hace 6 años dejaron de prestar servicios, al caerse ese acuerdo en 2019. La intención de continuar la explotación a través de una nueva concesión parece dilatarse en el tiempo.

Pero año tras año, pandemia de por medio, los procesos licitatorios fueron cayendo y hoy se puede ver un complejo en estado de abandono. En 2021, miembros de la familia López Frugoni, ex concesionaria, realizaron un reclamo judicial y recuperar la concesión por 35 años más.

Sobre el futuro de las instalaciones, desde el Emetur señalan que por el momento no hay novedades, que se continúa en instancias judiciales.

La poca actividad que se observa está dada por los propietarios de departamentos que están ubicados allí. Ellos continúan viviendo allí, en medio de la cordillera junto al río Mendoza.

Una hostería-restaurante sigue habilitada y es uno de los pocos servicios que los turistas pueden disfrutar allí. Hace unos días, durante el fin de semana extra largo por Semana Santa y el Día del veterano y de los caídos en la guerra de las Islas Malvinas, varios turistas se preguntaban si Penitentes abrirá como centro de esquí este invierno.

“Es una pena ver que todo este esfuerzo en el medio de la cordillera se puede perder como pasa con otros hoteles del país”, comentaba Carina Alcaraz, que visitaba el lugar junto a sus familiares de Buenos Aires. “Me gustaría volver en el invierno a Mendoza, me gustaría ver la nieve”, confía.

En las mejores épocas más de 1.500 personas transitaban por el sitio que desde hace más de dos décadas viene en decadencia. La escasez de nevadas durante las últimas temporadas han puesto en jaque al complejo. Especialistas consideran que se deberá hacer una fuerte inversión para poner en óptimo funcionamiento. Probablemente los que más sufren este estado de abandono sean los medios de elevación, que requieren un mantenimiento permanente.

Por el momento parece que las pistas no se podrán habilitar. De acuerdo a lo señalado, si nieva y el sitio se cubre el manto blanco, los turistas sólo podrán hacer un uso recreativo básico. Siempre y cuando se presente una buena temporada desde el punto vista de las precipitaciones, el que pretenda esquiar, deberá concurrir un par de kilómetros hacia el oeste, al complejo de Los Puquios.

“Lo que no está funcionando son las instalaciones que pertenecían a Penitentes SA, y hasta que no se destrabe una situación judicial que hay con el ex concesionario por una pequeña porción de ese lugar, obviamente no va a haber inversor interesado en el complejo”, explicó el director de Turismo de Las Heras, Julio Daher.

Este es el complejo que se ubica del lado Norte de la ruta, mientras que del lado Sur, el funcionario comentó que hay terrenos que pertenecen a la Municipalidad de Las Heras. “Uno de los terrenos se encuentra una hostería de montaña, donde funciona un restaurante y un albergue de 20 habitaciones con dos camas cada uno. Hemos planteado que para renovar la concesión, deberán hacer en el lugar una batería de baños públicos”.

El titular de turismo dijo que durante este primer año de gestión van a concentrarse en invertir en infraestructura básica, que es lo acordado con representantes de las distintas cámaras de turismo, sobre todo en zonas de alta montaña, debido a que existe una alta demanda por servicios durante la temporada alta. “En principio, se reacondicionará la infraestructura existente, pero también se harán instalaciones nuevas”:

Promoción para todo el año

Daher dijo que este pedido se hace en el marco de una serie de acciones que quieren desplegar desde esta temporada con la intención de mejorar los servicios e infraestructura en alta montaña. “Al lado de esa hostería, el municipio tiene planeado hacer una gran playa de estacionamiento para los turistas que visitan la zona durante la temporada alta. Estos espacios contarán con señal satelital de Internet. Allí está proyectada también una batería de baños públicos, pero esto no se hará este año. Son servicios que consideramos que debemos prestar en una ruta internacional”.

El director de turismo de Las Heras reiteró que aquí en Penitentes, como no estarán habilitadas esta temporada las pistas ni los medios de elevación, sólo se podrá interactuar con la nieve de manera sencilla y directa.

Amplió que este año se van a habilitar dos baños públicos en Las Cuevas. “Allí había un grupo sanitario que tenía problemas de suministro de agua y de desagüe. Pretendemos que antes de mayo ya estén habilitados dos baños, uno para mujeres y otro para hombres”.

Las Cuevas, hostería de Puente del Inca y la idea de un tren turístico

Daher señaló que luego de reorganizar la dirección de Turismo municipal, comenzó hace unos días la gestión puertas afuera del municipio y en este sentido tienen pensado potenciar las actividades turísticas que se desarrollan en Las Heras, concretamente en la montaña y alta montaña. Bajo el slogan “Somos Montaña”, están elaborando un registro de operadores, desde Las Cuevas, Uspallata, la Costa Norte de Poterillos, Villavicencio hasta El Challao. La idea base de la gestión municipal es que la actividad turística se extienda durante todo el año, por este motivo primero piensan dotar de infraestructura básica, como baños públicos y estacionamiento para los visitantes. “Queremos desarrollar experiencias, desde caminatas, trekking hasta paseos en mountain bike y cabalgatas”, aseguró.

Sobre la reactivación de la hostería de Puente del Inca, Daher señaló que actualmente ese sitio está en manos de la provincia, pero han presentado un proyecto para que esos terrenos pasan en comodato a la municipalidad de Las Heras. “Creemos que en el corto plazo vamos a poner disponer de los terrenos, entre ellos está la Hostería de Puente del Inca, la Villa de Las Cuevas, y darlos en comodato a un inversor porque la idea es poner en valor estos sitios”. Daher va más allá y uno de los grandes proyectos que tienen, aunque de difícil concreción, es desarrollar un tren turístico de alta montaña, pero ese es un objetivo a largo plazo.