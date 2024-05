La ganadería en Mendoza avanza optimista e invierte en caminos

Este sábado se celebra la edición 43 de la Fiesta de la Ganadería en General Alvear y la ocasión es buena para hablar de uno de los sectores más dinámicos de los últimos años. Con sus altas y bajas, se viene realizando un fuerte trabajo público-privado y, ahora con cierto optimismo, el sector se prepara para crecer en volumen y calidad.

El clúster ganadero de Mendoza involucra a productores, técnicos y hasta el gobierno provincial. Su flamante presidente, Eduardo López (productor de San Rafael con trayectoria en la Cámara de Comercio del departamento), compartió algunos datos del sector y señaló algunos desafíos actuales.

El stock 2023 concluyó con 473.095 cabezas de bovinos y predomina la cría de vacunos en campo natural, aunque hay una incipiente recría y engorde, y se han iniciado proyectos de engorde a corral y pastoreo rotativo intensivo bajo riego. Hasta no terminar la campaña de vacunación en curso no se conocerá el stock actual, aunque López prevé una baja.

En cuanto a los desafíos para completar el ciclo desde la cría hasta la góndola, el presidente del clúster ganadero enumeró: mantener vigente la ley 7.074 (que incentiva el engorde a corral), promover el destete precoz, desarrollar una ley para la recría a campo natural y dar financiamiento de bombas solares para perforaciones de gran caudal.

“Estos incentivos al productor le ayudarían a retener los terneros para no tenerlos que vender afuera de la provincia, poder engordar y faenar dentro de la misma”, analizó López. Para tener en cuenta, de las 97.833 t de carne bovina que se consumieron en la provincia, sólo 10,5% fue de un animal criado, engordado y faenado en estas tierras.

Algunos puntos para este año son mejorar la red de acueductos para llevar agua de calidad óptima a los animales, ampliar la electrificación rural (“ya se han realizado más de 2500 km de tendido eléctrico”) y servicio de internet en los campos. A eso se suma una caravana electrónica asociada a la balanza, para tener un control del estado corporal de los animales y detectar si no se alimentan correctamente.

Datos del Clúster Ganadero

La unión hace la fuerza

Más allá del clúster, en la provincia los sectores público y privado trabajan en conjunto para que el sector avance. Un ejemplo es con los caminos ganaderos, ya que, en estas épocas de “no hay plata”, varios productores han aportado combustible para las máquinas de Vialidad Nacional.

“Hoy el sector trabaja fuerte en caminos ganaderos. El combustible de Vialidad lo está poniendo el sector ganadero de motus propio, ayudando para paliar esta situación difícil. Hablamos de mantener o de refaccionar caminos”, señaló Roberto “Panchi” Ríos, actual director de Ganadería de Mendoza.

El funcionario, con amplia trayectoria en el sector ganadero, mencionó trabajos en la ruta 77 y cómo ahora se trabaja en la 71, con “35 kilómetros más para llegar a la ruta 7, hace 20 años años que no se tocaba y ahora se va a dejar en condiciones”. Otros casos son las rutas 151, 203, 206 y 207. “Tratamos de aunar en un equipo el clúster, Vialidad, Dirección de Ganadería y los productores, que saben que cuidamos los detalles”, dijo Ríos.

Por otro lado, siguen trabajando con el acueducto de San Rafael, que son cinco ramales y ahora se empezó con el segundo. Ya está hecho un reservorio con capacidad para 9 millones de litros, lo que para Ríos es muy positivo: “Estamos contentos porque nos cambia la perspectiva, de tener un animal pasamos a tener dos o tres, que tomen agua fresca y buena, no salina. Eso va a cambiar mucho la producción, es una obra muy buena”.

Para “simplificar la vida al productor ganadero”, quieren sumar internet satelital junto con los ministerios de educación y salud, así pueden tramitar la guía de traslado de animales en una escuela o una posta sanitaria en vez de viajar 200 km. Ya hablan del tema en San Rafael, Malargüe y Lavalle, y quieren sumar a todos los departamentos. Por último, trabajan para presentar un proyecto para instalar paneles solares en fincas con forraje bajo riego.

41° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas en General Alvear Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Optimismo ganadero

El anfitrión de la fiesta de la Ganadería en General Alvear, Ramiro Labay, presidente de la cámara de comercio del departamento, es optimista al hablar del sector y mencionó tres ejes básicos para potenciarlo: caminos, acueductos y conectividad. “Yo creo que esa es la pata que debe apoyar el Estado, con apoyo en algunos casos del sector privado, haciendo esa conjunción que lo pueda potenciar”, comentó.

Un ejemplo que señaló Labay es con el acueducto Bowen-Canalejas, que aumentó la productividad de los campos en más de un 15 %, y mejoró la receptividad de animales. “Podés tener más animales, mejores kilos. Se pueden hacer recrías, que antes no se podía porque el agua no era apta para los animales y hoy tienen agua en cantidad y en calidad”, afirmó.

Para el presidente de la cámara alvearense, mejorar las comunicaciones aumentaría la eficiencia productiva y con buenos accesos se puede sacar mejor la hacienda a los campos. “También se pueden hacer sistemas más complejos para ganar kilos a campo, se pueden hacer recrías, pero necesitas llevar rollos, equipo de maíz, alimento, proteína. Sin los caminos en condiciones, no se puede realizar”, apuntó Labay.

Más allá de los desafíos, la incertidumbre habitual por la macroeconomía y los aumentos de los costos, también hay optimismo por parte de varios productores. En una entrevista en abril para este medio, Leticia Calvente, premiada en 2023 como “ganadera del año” por la Cámara de Comercio de General Alvear, comentó que “va cambiando el ánimo” y eso “hace que la gente esté volviendo a invertir otra vez y a capitalizar”.

Calvente es optimista y señaló que la perspectiva es “más que buena, en realidad”, en especial si se llega a estabilizar el tema del dólar, se mejora la exportación y el país recupera credibilidad en el mercado exterior. Incluso, cree que es positivo que se esté rompiendo la idea de que si se exporta, se encarece la carne en el mercado interno.

“Creo que a la gente ya no le asusta, vio que no era así, eso era más un mito creado por el gobierno de estos últimos 15 o 20 años”, comentó la productora. Calvente sostuvo que Argentina podría producir carne tanto para el mercado interno como para el externo y recordó que varios productos que pide el mundo no son iguales a los que consume el mercado nacional. Un complemento para que el sector local siga creciendo.

En el sur de Mendoza, el INTA realiza varias investigaciones y seguimiento de producción ganadera. Imagen: gentileza INTA Rama Caída

Datos del Observatorio del Clúster Ganadero de Mendoza

- Superficie: La provincia cuenta con unas 9 millones de hectáreas aptas para la actividad ganadera (450.000 irrigadas). El 66% están en la zona sur y el 33% en la zona centro norte.

- Cabezas: Hay unas 473.005 cabezas de bovinos, por detrás del ganado caprino que tiene 662.656. Les siguen el ganado ovino (119.255 cabezas), el equino (109.070) y el porcino (37.756), de manera que el stock ganadero provincial a 2023 era de 1.401.832 cabezas.

- Involucrados: Hay unos 4.246 productores bovinos repartidos en 2.592 establecimientos y 3433 productores caprinos en 1.559 unidades productivas. Aparte, hay 2.771 productores de equinos, 1.346 de ovinos y 426 de porcinos, distribuidos respectivamente en 1649, 808 y 437 establecimientos.

- Stock bovino: El 2023 terminó con 473.095 cabezas de vacuno, de las cuales 59% son vientres y 29% terneros. El stock ganadero representa el 34% del total (1.410.110 animales).

- Engorde y faena: Se engordaron y faenaron 44.232 cabezas de vacunos. En total, 8 frigoríficos faenaron 358.170 bovinos, el 83% del consumo de Mendoza. De todos modos, hay una capacidad de faena de 450.000 animales.

- Consumo local: La provincia consumió 97.833 toneladas de carne bovina, unos 48,6 kilos por persona por año. Esto implicó unas 430.723 cabezas de vacunos, y sólo un 10,5% fue producción netamente mendocina.

Precios y rentabilidad de la carne

Al hablar sobre la rentabilidad del sector, Roberto Ríos comentó que hoy un kilo de ternero vale US$ 2, cuando antes valía entre 1 y 1,5. El problema es que también hay insumos que subieron en dólares, entonces el margen es ajustado. “Yo creo que el sector va a andar. Yo siempre digo que con la ganadería no vas a ser millonario, pero tampoco vas a ser pobre y vas a vivir bien con un estándar de vida”, comentó el director de Ganadería.

Para el funcionario provincial, también hay que considerar que los campos se valorizan, más aún con la construcción de los acueductos, y que la ganadería es un buen lugar para invertir. “No es como algunos negocios inmobiliarios u otros negocios explosivos, pero esto a largo plazo siempre ha dado buenos resultados”, comentó con optimismo.

En la visión de Leticia Calvente, la situación actual es mucho mejor a la del 2023, cuando vendían “a precios bajísimos”. A fines del año pasado el precio repuntó, aunque para ella el kilo de ternera vale menos de lo que debería: “Sigue habiendo un desfasaje muy alto entre el precio del ternero al pie y el precio del kilo de carne en góndola, porque el precio de un gordo no llega a $ 2.000″.

El problema, señaló la productora sureña, es el aumento sostenido de costos que “en este país están por fuera de lo que sería un costo normal, uno de ellos, por ejemplo es el flete”. El transporte de animales a feria, y después para enviar a faena “es altísimo”, y estos valores intermedios modifican mucho el precio final en góndola.

