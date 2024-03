Sin Messi, los citados por Lionel Scaloni comienzan a entrenar en Filadelfia para disputar la fecha FIFA

La Selección Argentina llegó este domingo a la ciudad norteamericana de Filadelfia para encarar los partidos amistosos frente a El Salvador y Costa Rica, como antesala de la Copa América. Este lunes comenzarán los ensayos previos y lo harán sin Lionel Messi, quien fue descartado para esta fecha FIFA por su lesión.

Luego de dos fechas sin ser parte del elenco de Inter de Miami por padecer una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha, según informe médico, el técnico de la selección argentina Lionel Scaloni tuvo que prescindir del capitán para dejar que realice su recuperación en Miami.

La Pulga no es la única ausencia, el DT tampoco podrá contar con Paulo Dybala ni con Marcos Senesi. Y quien ya no estaba en los planes de La Scaloneta por su lesión miofascial en el recto anterior del muslo izquierdo era el Huevo Acuña, quien ya está en proceso de recuperación pero no se encuentra óptimo para estas citas.

Sin Messi cómo se prepara la Selección Argentina

Este domingo comenzó a llegar integrantes del plantel argentino y cuerpo técnico. Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico, Cristian Romero, Giovani Lo Celso, Valentín Carboni, Nehuén Pérez, Facundo Buonanotte y Valentín Barco fueron los primeros en llegar para ponerse a trabajar este lunes.

Las prácticas comenzarán desde muy temprano en el Financial Stadium de Filadelfia con los ya arribados, mientras esperan que el resto de los jugadores arriben en las próximas horas.

Cuándo juega la Selección Argentina

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a El Salvador el próximo viernes a las 21 , en el Lincoln Financial Field, Filadelfia, mientras que el martes 26 a las 23:50 se medirá ante Costa Rica en el Memorial Coliseum, Los Ángeles.

Conocé el calendario de la Selección Argentina en 2024: fechas claves y rivales

Argentina vs El Salvador | Amistoso | 22 de marzo, hora a confirmar

Argentina vs Costa Rica | Amistoso | 26 de marzo, hora a confirmar

Argentina vs Ecuador | Amistoso | Junio, día y horario a confirmar

Argentina vs Guatemala | Junio, día y horario a confirmar

Argentina vs Canadá/Trinidad y Tobago | Fecha 1 Copa América 2024 | 20 de junio, a las 21 horas | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

Chile vs. Argentina | Fecha 2 Copa América 2024 | 25 de junio, a las 22 horas | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey

Argentina vs. Perú | Fecha 3 Copa América 2024 | 29 de junio, a las 21 horas | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida

Argentina vs Chile | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 7 | Jueves 5 de septiembre

Colombia vs Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 8 | Martes 10 de septiembre

Venezuela vs Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 9 | Jueves 10 de octubre

Argentina vs Bolivia | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 10 | Martes 15 de octubre

Paraguay vs Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 11 | Jueves 11 de noviembre