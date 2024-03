Mendocinas que se destacan en el fútbol profesional de AFA: quiénes son y en qué clubes juegan

Mientras que el fútbol femenino de la provincia avanza -aunque lento-, el fútbol profesional capta cada vez más jugadoras del Interior. Y Mendoza no es la excepción. De hecho son varios los clubes de AFA que se han nutrido de mendocinas para disputar sus competencias.

¿Qué jugadoras militan en clubes de AFA y son profesionales?

La más destacada es la presencia de Julieta Cruz en Boca , equipo que desde hace varios años viene representando, viviendo y ganando todo a su pasar. Campeona en la Primera de AFA , con torneos internacionales transitados y un contrato recientemente renovado. Además, la alvearense formada en Andes, se consolidó en la Selección Argentina y es pieza fundamental para el equipo conducido por Portanova.

Palmira, Juanita Moyano , quien en estos momentos está conformando al Sub 17 que disputa el Sudamericano y que viene de anotar para la Argentina frente a Perú en el debut del torneo de Conmebol , que clasifica al Mundial de la categoría. No obstante, hay otras que se vienen destacando en el profesionalismo. Y son muy jóvenes como la oriunda dequien en estos momentos está conformando aly que viene de anotar para lafrente a Perú en el debut del torneo de, que clasifica alde la categoría.

La delantera, ex Las Pumas , viste la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata que dirige otra mendocina: Silvana “Colo” Villalobos.

Justamente en las Triperas , también juegan Gimena Blanco (36 años), Mavi Pintos (37), Daniela Sosa (21) y Aldana Barrionuevo (20) , todas del equipo de Jesús Nazareno.

En Ferro, otra delantera de buen pie es Magui Giménez (19), quien hasta el año pasado jugaba en reserva y para el 2024, fue promovida. La ex Gimnasia de Mendoza, Amuf y Fadep también es parte de la lista de convocadas para la Sub 20.

Margarita Giménez, goleadora en Ferro.

Por su parte, otros nombres con origen en Mendoza , emigraron al fútbol de AFA . Ellas son:

La volante Agustina Fragapane (24) quien forma parte de Sarmiento de Junín tuvo su paso por Independiente Rivadavia y luego jugó en Talleres de Córdoba.

La arquera sanrafaelina Brisa Río (21) surgió en Ballofet y actualmente juega en Huracán. Vistió las camisetas de Independiente de Avellaneda y Lanús y tuvo convocatorias para la Selección.

La mediocampista Luna Romero (20) llegó como refuerzo en el 2022 en SAT después de jugar en Godoy Cruz. Su conexión con este equipo fue mediante su padre, por ser empleado de Supercanal.

Luna Romero en SAT.

La mediocampista maipucina, Rocío Montenegro (27) , una legendaria que integró la última generación de Huracán Las Heras y luego pasó a Las Pumas . En el 2020 emigró a River y desde el año pasado compite en Banfield. Cabe destacar que además estuvo en la sub 15 y sub 17 de Argentina.

Finalmente, las lasherina Solange Camargo (31), una ex Tomba que fue parte de la serie de ascensos vertiginosos que hizo San Luis FC hasta llegar a la Primera. después de los problemas políticos que casi deja al equipo puntano desafiliado, la mendocina estuvo a punto de ir a River. Sin embargo, luego de destrabarse el conflicto que tenía el club con el Gobierno, y con consecuencias en AFA, no dudó en volver.

Solange Camargo de San Luis FC.

¿Qué futbolistas mendocinas prefirieron irse al exterior?

La ex Las Pumas Estefanía Banini, ídolo y máxima exponente del fútbol femenino en el país y en Europa, después de pasar por el Colo Colo, Washington Espirit, Valencia llegó al Atlético de Madrid para nunca más irse.

Singarella y Roggerone (centro), junto a Banini (derecha) quien se despidió de la Selección después del Mundial; y Sophia Brown (izquierda), otras de las referentes.

Demás está en recordar que fue capitana de la Selección Argentina, jugó dos mundiales, y fue elegida en el once ideal de la FIFA.

Y una ex compañera de Banini, en su pasado por equipos de Mendoza, la arquera Soledad Arroyo que surgió en Huracán Las Heras, y cuidó el arco de la UAI Urquiza, La Serena de Chile, Las Pumas y Godoy Cruz, se encuentra hoy en el fútbol de Dinamarca.

Sole Arroyo en el fútbol de Dinamarca

Por último, Chiara Singarella (ex Las Pumas e Independiente Rivadavia), Catalina Roggerone (ex Andes Talleres e Independiente Rivadavia) y Anella Nigito (ex Independiente Rivadavia) juegan en el soccer universitario. Chiara, en el Kennesaw University, mientras que las otras dos en CSU Bakersfield.

Actualmente Singarella y Roggerone conforman la Selección Mayor de fútbol femenino, de cara a los compromisos internacionales.

Cómo marcha el torneo femenino de AFA

Este fin de semana se encuentra en marcha la segunda fecha de la Liga Profesional de la rama.

Boca está liderando por diferencia de gol, destacándose además el excelente debut de San Luis FC ante Newell´s.

Ferro también dio el batacazo ante Independiente de Avellaneda, mientras que el elenco que conduce Villalobos, inició con un empate el campeonato y este domingo goleó a Banfield.

Resultados inicio de torneo femenino de AFA

Las posiciones parciales - fecha 2