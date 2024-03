Lionel Messi no jugará la fecha FIFA

Lionel Messi no podrá jugar en la gira que tiene la Selección Argentina, donde el 22 y el 26 de marzo, respectivamente, enfrentará a El Salvador y Costa Rica en los Estados Unidos. Si bien aún no fue confirmado de manera oficial, el motivo es por una “pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha” que también lo marginó de los compromisos del Inter de Miami.

Gerardo Martino, en la conferencia de prensa tras la victoria de 3-1 de visitante de su equipo ante el DC United, confió que la dolencia es más compleja de lo que se pensaba.

“La lesión de Messi hay que afrontarla semana a semana y lo evaluaremos. Lo que está claro es que hay un objetivo con él que es jugar los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup”, aseguró el DT argentino.

Esto provocó preocupación trasladada a Lionel Scaloni, pensando en los partidos que forman parte de la preparación para la Copa América.

“De Leo yo dije que no estaría en el partido de hoy (por el del viernes) y no estuvo. Tiene una lesión muscular y el tema Selección me parece que le corresponde hablar a la gente de la selección”, aseguró Martino.

Es casi un hecho que Lionel Messi, por su problema muscular no estará activo para participar de los amistosos, pero queda por definir si acompaña igual a la delegación argentina o se queda en Miami para recuperarse.

A esto se le suma la lesión de Paulo Dybala, quien ocupa la misma posición, por lo que el técnico Lionel Scaloni deberá ver quién jugará en ese sector.