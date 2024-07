Netflix anunció el lanzamiento de la serie documental Ángel Di María: “Romper la pared”

Si bien la historia de Ángel Di María con la selección argentina es toda una película, con encuentros y desencuentros, Netflix decidió llevarla a una serie para no dejar de lado ningún detalle de uno de los jugadores más cuestionado, aunque luego uno de los más queridos en las últimas tres copas que se conquistaron.

Esta producción que se estrenará el 12 de septiembre, pero por motivos de su último partido con la Albiceleste, sumado a que se trata de otra final de Copa América, la plataforma decidió compartir un adelanto que conmueve por estas horas a más de un hincha. “Si estás llorando ahora, lo que vas a llorar cuando se estrene la serie”, advirtieron desde la cuenta oficial.

Ángel Di María: Romper la pared es la serie documental que trata sobre la vida y la carrera futbolística del rosarino que confirmó que la Copa América que se juega en los Estados Unidos va a ser su última participación con la selección argentina. Ante esto, la final de este domingo ante Colombia cuenta con un tinte especial.

Con la ansiedad de todo un país por la final, la cuenta oficial de Netflix compartió hoy en X un fragmento de lo que será la serie. En la misma, se escucha a un productor que les sugiere que charlen, pero la escena se volvió muy emotiva. Ángel Di María y su esposa, Jorgelina Cardoso, al principio se ríen por no poder hablar, pero es él el que toma la iniciativa.

“Amor. Romper la pared. En septiembre. En Netflix. Ahí vas a entender un montón de cosas. Ahí vas a entender a todos los que me criticaban”, introdujo, y con música emotiva de fondo, el futbolista no logró evitar emocionarse hasta las lágrimas. Tras unos segundos de silencio, continuó: “Aunque hace tiempo que no escucho esas cosas”.

Ángel Di María.

“¿Por qué será?”, reflexionó ella, mientras le secaba las lágrimas. “No sé, vos sabrás”, señaló, y ambos se largaron a llorar. Por último, el futbolista agarró el termo, buscó uno de los stickers y señaló la Copa América: “Por esto ya no me critican”. La tierna escena concluyó con un beso entre los protagonistas.

“No alcanza una serie para agradecerte, pero acá va la primera”, dice la imagen final del fragmento. La producción de Netflix se enfoca en los momentos más difíciles para Ángel Di María, al ser criticado por los hinchas y por los periodistas deportivos ante su rendimiento en la selección argentina.

Amor por el fútbol, con toxicidad

Si bien formó parte de los equipos que accedieron a las finales de la Copa del Mundo 2014, Copa América 2015 y 2016; el exitismo argentino no tuvo piedad con la mayoría de los que integraron esos planteles como, por ejemplo, Javier Mascherano y Gonzalo Higuaín.

Ángel Di María recibió una camiseta personalizada en la última cena antes del retiro de la selección argentina de fútbol.

En el proceso de recambio que llevó adelante Lionel Scaloni, quien en su momento fue mal señalado por varios argentinos, Di María era uno de los apuntados a dejar de ser convocados. Aun así, él se manifestó en los medios, volvió a la selección y se transformó en una pieza fundamental para conquistar la Copa América 2021, Finalissima 2022 y Copa del Mundo 2022.

El rosarino pudo dar vuelta el partido y, junto a Lionel Messi, es uno de los más aclamados en cada encuentro. Sin embargo, su historia finalizará buscando un nuevo título, un hito que ningún futbolista de la selección logró en la historia del fútbol nacional.

Seguí leyendo: