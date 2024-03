Daniel Walter Oldrá, entrenador de Godoy Cruz, expresó su evaluación del partido ante Tigre y admitió que aunque lograron la victoria, el desempeño del equipo no fue satisfactorio: “No fue un partido que me gustó, pero bueno, por ahí estamos un poco priorizando más el triunfo que otras cosas. No lo terminamos de liquidar nunca, entonces hasta el último tuvimos que estar sufriendo”, comenzó diciendo el entrenador e ídolo del club, quien el viernes pasado (15 de marzo) cumplió 57 años.

En cuanto al desarrollo del juego, Oldrá reconoció la dificultad del fútbol argentino y el respeto por cada rival: “En el fútbol argentino no hay nada fácil y nunca menosprecio a ningún rival. Sabía que iba a ser durísimo si no lo terminábamos de resolver, porque aparte Tigre juega bien”.

Sobre la rotación de jugadores, especialmente en vista de los próximos compromisos, el técnico señaló: “La prioridad siempre es el equipo y con San Lorenzo el miércoles veremos los que mejor estén... todavía queda un trecho bastante largo, lo fundamental es que el equipo siga en este lugar en la tabla. San Martín de San Juan para nosotros es un clásico cuyano y trataremos de poner siempre lo mejor”.

En cuanto a la falta de definición del equipo, Oldrá reconoció el desafío que esto representa: “Hemos creado muchas situaciones con 2 o 3 tiros en el palo, pero no estamos finos a la hora de definir. Con equipo importante no se puede regalar nada y si manifestamos esto seguro que lo terminamos pagando”.

Sobre su estilo como entrenador, Oldrá destacó su papel en el desarrollo del partido y su énfasis en mantener la identidad del equipo: “A veces trato de ser efusivo para que ellos se den cuenta que hay algo que no está bien... no siempre cambio la identidad que tenemos, porque nos ha llevado a este lugar”.

Finalmente, al reflexionar sobre el progreso del equipo, Oldrá destacó la importancia del trabajo en equipo y la fortaleza del grupo humano: “Si Godoy Cruz está en este lugar es porque es un gran grupo humano que saben lo que quieren. Si Godoy Cruz llega al éxito va a ser por el gran plantel de futbolistas que tiene”, concluyó.

Operativo de seguridad: los cambios clave que agilizaron el ingreso de los hinchas

Los cambios implementados en el operativo de ingreso al Estadio Malvinas Argentinas durante el partido entre Godoy Cruz y Tigre representaron una importante mejora en la seguridad y fluidez del proceso. La iniciativa, que se planea extender a todos los encuentros en el estadio, se centró en dos aspectos principales.

En primer lugar, se introdujo una nueva modalidad de control de acceso, marcando los tickets de forma offline y utilizando un único control de QR en el sector de la popular. Esta medida simplificó el proceso de ingreso y mejoró la eficiencia en la verificación de entradas. Además, se reorganizó el espacio de ingreso, dividiéndolo entre la popular y la platea descubierta, y eliminando el pasillo de vallas utilizado en partidos anteriores. Esta reestructuración contribuyó a una distribución más ordenada y segura de los espectadores. En palabras de Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad, estas acciones estratégicas, coordinadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia, contaron con la participación de 250 efectivos dentro del estadio y 100 más en las inmediaciones.