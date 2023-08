Sin lugar en el PSG, este sería el “exótico” destino de Neymar

El PSG abrió oficialmente la temporada este sábado en un empate sin goles ante el Lorient por la Ligue 1 y uno de los grandes ausentes de la jornada fue el brasilero Neymar.

De acuerdo con las últimas informaciones que llegan desde parís, la estrella sudamericana ya no figura en los planes del club ni del entrenador, Luis Enrique.

Messi y Neymar (AP)

Esto sin duda representa un gran golpe para el fútbol mundial, con un internacional brasileño que desde que se unió a los campeones franceses por 220 millones de euros (241 millones de dólares) procedente del Barcelona en 2017, no ha terminado de cuajar una temporada sin lesiones ni altos rendimientos.

Lo cierto es que este jugador no es el único afectado por las decisiones institucionales del PSG, ya que tras la partida de Messi y Sergio Ramos, tanto Neymar como Marco Verrati no serán tenidos en cuenta en el club. Otro de los que podría marcharse en este mercado o en el próximo es Mbappé, quien no quiere renovar su vínculo con el club parisino, que finaliza en junio de 2024.

ARCHIVO - Kylian Mbappé (derecha) celebra con Neymar tras anotar un gol que fue anulado para el PSG en el partido contra Bayern Múnich en los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes 14 de febrero de 2023. (AP Foto/Christophe Ena)

El club exótico que quiere a Neymar

Neymar tiene las horas contadas en el PSG y según los últimos trascendidos, el crack de Brasil tendría todo acordado para mudarse al fútbol árabe, ya que el jugador negocia con el Al Hilal, equipo que también se mostró interesado en Lionel Messi, antes de que el crack argentino comunicara su decisión de jugar en la MLS.

Esta decisión sería meramente económica, ya que ningún equipo grande de Europa quiere desembolsar 80 millones de euros (lo que pide el PSG) para quedarse con sus servicios.

Estadio Rey Fahd, donde hace de local el Al Hilal

Si esta atípica negociación se concreta, el contrato del futbolista surgido en Santos podría alcanzar los 100 millones de euros por temporada.

Recordemos que el crack brasilero llegó al PSG a mediados de 2017 procedente de Barcelona y desde entonces jugó 173 partidos con un balance de 118 tantos y 77 asistencias, en un recorrido marcado por una gran cantidad de lesiones que lo dejaron varios meses afuera de las competiciones.

Neymar se iría del PSG

Seguí Leyendo