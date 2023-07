Kylian Mbappé disparó contra la dirigencia de PSG: “Jugar en el PSG no ayuda mucho”

Kylian Mbappé es una de las máximas figuras del fútbol mundial, que en las horas ha presentado ciertos inconvenientes en cuanto a su futuro en el fútbol, ya que de acuerdos a los últimos rumores, no seguirá vistiendo la camiseta del PSG.

El jugador tiene contrato vigente, aunque solo le queda un año de duración y no ha manifestado indicios de una ampliación de su contrato o su salida, ahora no da vueltas y apuntó directamente contra los directivos, expresando que atentan contra el éxito de los jugadores.

Mbappé recibió todo el cariño de los cameruneses (EFE)

En una entrevista con France Football, el capitán francés fue consultado por los motivos por los cuáles no lo han hecho bien durante la Champions League, a pesar de sus multimillonarios gastos en contrataciones, Mbappé respondió: “Hacemos lo que podemos. Hay que hablar con quienes hacen el equipo, los que organizan el plantel, los que construyen este club”.

“A veces en el fútbol te enfrentas a lo que se llama un techo de cristal. Es por eso que no es una pregunta para mí sino para quienes están por encima. Pienso que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae las malas lenguas, pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago”, sentenció el futbolista.

Todo parece indicar que Kylian Mbappé no extenderá el contrato con el París Saint Germain. (AP)

El futuro de Mbappé es una incógnita

Con la próxima temporada encima, Kylian Mbappé lo tiene claro: “Me voy a ir de vacaciones, hacer un reset, recuperar energía y volveré con el hambre que todo el mundo conoce”, añadió. La primera cita es el próximo lunes, cuando el PSG vuelve a los entrenamientos bajo su nuevo entrenador, el español Luis Enrique.

En esta entrevista con el medio francés, con motivo de la entrega del trofeo al mejor jugador francés de la temporada 2022/23, Mbappé se definió como un ganador nato, con un carácter que le da un hambre continuo de victorias sin importar el equipo o la competición.

El delantero Mbappé y un doblete para el PSG. (Prensa PSG).

“Soy un competidor. Cuando juego es para ganar. Y poco importa contra quién juegue, mi camiseta, el lugar o el año, nunca estaré satisfecho de ganar, más aún un trofeo que no he ganado aún como la Liga de Campeones. Tengo la convicción íntima de que he nacido para ganar y lo quiero mostrar a todo el mundo”, confiesa el delantero en la entrevista.

Lo cierto es que hasta el momento no se ha expresado públicamente ante el enorme interés del Real Madrid y del Liverpool, quien está dispuesto a ofertar más de 200 millones de euros para contar con sus servicios.

