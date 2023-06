“¡Domado!”: Chiqui Tapia arremetió contra Kylian Mbappé tras la victoria de Uruguay en el Mundial Sub 20

Tras el Mundial Qatar 2022, la rivalidad entre Francia y Argentina a nivel deportivo ha llegado a nieles impensados. Lo cierto es que la cuestión no comenzó con el partido de la final el 18 de diciembre pasado, sino que uno de los antecedentes inmediatos fueron las declaraciones de Kylian Mbappé lo que marcó el comienzo de a rivalidad.

La consagración de Uruguay en el Mundial Sub 20 disputado en Argentina no hizo más que reavivar la polémica que se desató las palabras de Mbappé, referente y ahora capitán de la selección francesa.

Mbappé, derrotado en la final del Mundial. (AP)

El delantero del PSG llegó a desprestigiar al fútbol sudamericano por varios motivos y compartió que en Europa hay un mejor nivel y que las eliminatorias son más complicadas.

“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, llegó a decir el futbolista francés tras ser consultado acerca de la preparación de su selección para el mundial.

El cordobés "Cuti" Romero celebra ante Mbappé en una final Argentina vs. Francia que fue muy caliente. (AP).

La publicación de Chiqui Tapia tras el título mundial de Uruguay

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, es uno de los principales responsables de que el Mundial Sub 20 se lleve a cabo en nuestro país, tras la descalificación de indonesia como sede, debido a su apoyo con la causa palestina en detrimento con Israel.

“Argentina campeona del mundo en mayores. Uruguay campeona Sub 20. Brasil Sub 17 y campeona olímpica. ¿Pero cómo? Si Mbappé dijo que en Sudamericana no había nivel”, fue el dardo que le envió Chiqui al francés a través de su cuenta oficial de Twitter, en un tuit que cosechó miles de likes y de comentarios de argentinos defendiendo los dichos del presidente de la federación.

El tuit viral del Chiqui tapia

