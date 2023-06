“Bobo, Bobo”: el divertido momento entre Gastón Edul y los fanáticos chinos de la Selección Argentina

Gastón Edul, el reconocido periodista, está en China para cubrir el partido amistoso de la selección argentina frente a Australia. El joven movilero se convirtió en un fenómeno viral a nivel mundial después de la famosa frase que Lionel Messi le dijo a Wout Weghorst durante el Mundial de Qatar 2022. La expresión “Andá pa’ allá, bobo” aún resuena en la mente de miles de fanáticos de Messi en todo el planeta, y esta vez llegó hasta China.

Durante una entrevista con Gastón Edul, el capitán de la selección argentina pronunció esas palabras tras el partido contra el equipo holandés. Sorprendentemente, en las calles de Beijing, un grupo de seguidores de Messi se acercó al periodista, lo reconoció y comenzó a cantar: “Bobo, bobo, que mirás bobo, andá pá allá”.

El cántico de los fanáticos no fue el único momento destacado para Edul en China. Después de la euforia de los seguidores, el periodista tuvo la oportunidad de firmar autógrafos en varias camisetas con el número diez de Messi, demostrando así el impacto que ha tenido su conexión con la famosa frase del astro argentino.

LOCURA EN CHINA POR LA SELECCIÓN ARGENTINA:

Esta mañana Edul salió al aire por TyC Sports y quedó impresionado por la fiebre albiceleste en Beijing: “No sé si habrá pasado antes, a mí no me ha tocado nunca, no pasó en Qatar. Es como si estuviésemos en Argentina. Es lo mismo cuando la selección juega en otra provincia que no sea Buenos Aires: Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Juan, es lo mismo, es la misma cantidad de gente”.

Luego agregó: “El hotel está todo cercado a la redonda, los jugadores se tienen que subir a los micros adentro, los jugadores no pueden salir a pasear como lo hacen casi siempre en las giras amistosas. Acá no pueden hacer nada y es por el amor que le tiene este país”.

LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA:

- Argentina vs. Australia: 15 de junio (Beijing) desde las 9 de la mañana horario Argentina, por TyC Sports.

- Argentina vs. Indonesia: 19 de junio (Yakarta, Indonesia).

