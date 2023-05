Recomendaciones para asistir al Malvinas Argentinas por la Copa del Mundo Sub 20

El Ministerio de Seguridad provincial difundió recomendaciones para quienes asistan al Estadio Malvinas Argentinas por los encuentros futbolísticos de la Copa del Mundo Sub-20.

Desde la cartera señalaron que en el interior de la cancha no se puede tirar basura ni cualquier otro tipo de desecho, ni treparse en las instalaciones, como tampoco revender entradas, entre otras conductas.

Recomendaciones

- No llevar al estadio, o guardar en él, cualquier artículo prohibido bajo el presente código de conducta del estadio o bajo cualquier política o procedimiento aplicable.

- No ingresar al terreno de juego o a las zonas que lo rodean.

- No lanzar objetos, sustancias o líquidos de cualquier tipo, sobre todo a otras personas o al terreno de juego, o a las zonas que lo rodean.

- No provocar un incendio, encender o lanzar fuegos artificiales, bengalas, bombas de humo, objetos pirotécnicos o de otro tipo que produzcan un efecto similar.

- No ponerse de pie en los asientos de las graderías u obstaculizar la vista de otros titulares de entradas, o ponerse de pie en las gradas reservadas a espectadores con discapacidad.

- No proferir cánticos o lenguaje soez con mensajes políticos, ofensivos o discriminatorios

- No quitarse la ropa, permanecer semidesnudo (por ejemplo, quitarse la camiseta) o exhibir las partes íntimas. Cabe aclarar que los tatuajes y la pintura corporal no se considerarán prendas.

- No orinar en otro lugar que no sean los baños, o ensuciar el recinto con basura, envoltorios, envases vacíos, etc.

- No fumar, vapear o utilizar cualquier tipo de producto de tabaco, así como cigarrillos electrónicos, en cualquier zona del estadio a excepción de las áreas habilitadas para ello en el exterior, siempre que los protocolos médicos aplicables lo permitan.

Estadio Malvinas Argentinas sede del Mundial SUB 20. / Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Elementos que no se pueden ingresar al Malvinas Argentinas:

-Aerosoles, termos y frascos de cualquier tipo.

-Cualquier otro líquido que supere los 100 ml, salvo los adquiridos en el interior del estadio, a excepción de (i) fórmula para bebés y agua esterilizada en recipientes (incluidos aquellos de cristal) que no superen el litro por niño y (ii) hasta 500 ml de líquidos requeridos por motivos médicos, previa presentación de la correspondiente prescripción médica en inglés o español, y siempre en presencia de la persona que los necesite.

-Banderas, pancartas y carteles, excepto aquellos que no superen los 2 m por 1,5 m o que hayan sido previamente autorizados por escrito por los organizadores del evento, siempre que dichas banderas, pancartas o carteles estén fabricados en un material no inflamable y no estén prohibidos por otros motivos según el presente código de conducta del estadio. Las personas que porten estos artículos deberán presentarlos a la entrada del estadio con su correspondiente autorización por escrito y firmada por los organizadores del evento para su inspección y aprobación final.

-Armas de cualquier tipo (incluidas aquellas para defensa propia), munición o piezas de armas de fuego, objetos punzantes o afilados, cuchillos, armas de acero u objetos que puedan usarse para actos violentos.

-Todo objeto que pueda usarse como arma, para cortar o apuñalar, o como proyectil; o cualquier objeto que, en opinión de los organizadores del evento, pueda poner en peligro la seguridad de los demás, incluidos paraguas y sombrillas, cascos de moto o de protección, y otros objetos similares.

-A excepción del tabaco y de los cigarrillos electrónicos (incluidos aquellos que queman tabaco), todo material u objeto (incluidos aquellos fabricados de forma casera) cuyo uso pueda generar humo, calor o llamas; incluidos mecheros, cerillas, artículos de pirotecnia, bengalas, bombas de humo y demás objetos que generen humo, gas comprimido o líquido, sólidos combustibles, sustancias tóxicas, nocivas o de olor penetrante, agentes oxidantes y peróxidos orgánicos.

-Aerosoles que contengan gas, sustancias corrosivas o inflamables, pinturas o envases con sustancias nocivas para la salud o fácilmente inflamables.

-Botellas, tazas, jarras, latas o recipientes cerrados o con tapa de cualquier tipo, que puedan ser arrojados como proyectiles y causar lesiones, así como cualquier otro objeto de cristal u otro material frágil que pueda romperse, o materiales especialmente resistentes o neveras rígidas.

-Otros artículos inflados o inflamables (por ejemplo, globos).

-Todo tipo de mástiles o postes de banderas o pancartas, a excepción de las astas flexibles de plástico y las llamadas dobles astas, que no midan más de 1 m de largo y 1 cm de diámetro, que no sean de material inflamable y que no se consideren un riesgo para la seguridad por parte de los organizadores del evento.

-Dispositivos electrónicos, mecánicos o manuales que emiten sonidos fuertes, tales como vuvuzelas/corneta/trompeta, silbatos, megáfonos, etc. También están prohibidos los bombos. Los organizadores del evento podrían pedir a un titular de entradas que deje de utilizar un dispositivo permitido si el sonido que emite interfiere con la operativa del evento o molesta a otros titulares de entradas.

Estadio Malvinas Argentinas sede del Mundial SUB 20. / Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL SUB 20 QUE SE JUGARÁN EN MENDOZA

Domingo 21 de mayo

Grupo D: Nigeria vs. República Dominicana

Grupo D: Italia vs. Brasil

Lunes 22 de mayo

Grupo F: Francia vs. República de Corea

Grupo F: Gambia vs. Honduras

Miércoles 24 de mayo

Grupo D: Italia vs. Nigeria

Grupo D: República Dominicana vs. Brasil

Jueves 25 de mayo

Grupo F: Francia vs. Gambia

Grupo F: Honduras vs. República de Corea

Sábado 27 de mayo

Grupo C: Japón vs. Israel

Grupo D: República Dominicana vs. Italia

Domingo 28 de mayo

Grupo E: Túnez vs. Uruguay

Grupo F: República de Corea vs. Gambia

Martes 30 de mayo

Octavos de final: 1B vs. 3 A/C/D

Octavos de final: 2A vs. 2C

