Mauro Maidana, héroe del Independiente líder: “Pasito a pasito estamos haciendo realidad las cosas que queremos”

Era una fecha y un partido clave para los equipos mendocinos, Independiente Rivadavia y Maipú, que venían cabeza a cabeza desde hace varias jornadas. La oportunidad de despegar y sacar una ventaja a esta altura del campeonato de Primera Nacional cuando solo restan 6 fechas. Fueron los dirigidos por Alfredo Berti los que aprovecharon la situación y se subieron otra vez - al menos hasta mañana- a la cima de la tabla de posiciones, tras el triunfo frente a Quilmes, con un gol increíble sobre hora de Mauro Maidana.

El Gringo, como lo dicen, está hace dos temporadas en Independiente y, junto a Diego Tonetto, son los sobreviviente del proceso 2022, pero Maidana es el único que ha estado en los dos procesos que, el entrenador Berti ha dirigido a los del Parque.

En la intimidad de su hogar, y recién llegado desde Buenos Aires, el defensor Azul juega con su hija Emily de dos años, hace una pausa para atendernos y hablar sobre este gran triunfo en Quilmes. “Me contaba mi señora que le decía que me extraña, por eso después del partido la llamé y, ahora me está esperando para jugar (risas). El 22 de este mes cumple los tres años.”, desliza el jugador.

-¡Qué gran triunfo!

-Sí, la verdad que sí. Estaba complicado pero bueno, hicimos un gran papel y se definió sobre el final.

-¿Se definió o lo definiste con ese frentazo increíble?

-(se ríe) Si no era yo podría haber sido cualquiera de nosotros, el tema era ganar. Pero me quedó ahí (el balón) justo. Me había quedado una del primer tiempo que no pude agarrar bien. Gracias a Dios pude hacer ese gol sobre el final.

- Tuvieron muchas bajas, pero en lo defensivo jugaron muy bien y además, fue un defensor quien convirtió el gol.

- Defendimos bien todos, no solo los defensores, cuando se defiende, defendemos todos, y creo que lo hicimos de una buena manera.

El Gringo Maidana, junto a su hija Emily, frente a Gimnasia de Jujuy - hace dos fechas- cumplió cien partidos visitiendo los colores de Independiente.

- ¿Es una victoria clave para lo que viene?

- Así es, pero nosotros nos planteamos, y lo digo siempre, un partido a la vez, no tenemos que pensar en el último partido, sino partido tras partido, creo que lo estamos haciendo de la mejor manera.

-Te sentís identificado con este grupo...

-Con el grupo, con el hincha, con el club... Viví muchas etapas con el club, cuatro temporadas, hoy estamos muy bien. Hay que disfrutar de este momento y siendo conscientes que estamos haciendo un buen torneo, sólo hay que consolidarlo.

-¿Se sueña?

-Sí, todo se sueña. Creo que pasito a pasito estamos haciendo realidad las cosas que queremos.

- Del equipo del año pasado, junto a Diego Tonetto son los únicos que quedaron.

- Con Diego nos quedamos y nos quedamos para pelearla.

-¿Porque decidiste quedarte cuando tenías ofertas muy tentadoras?

- Tuve ofertas y la posibilidad de irme a jugar afuera del país, algo que nunca he pude y tenía la posibilidad e iba a firmar, porque me habían mandado los pasajes gente de Perú para irme y me llamó el técnico anterior, Ever (Demaldé). Lo hablé con familia y mi señora, ya conocíamos el club, sabemos lo que es y representa el club para nosotros y tomé la decisión de quedarme. Gracias a Dios, puedo decir que fue una gran decisión.

- Estuviste en aquel equipo de Independiente, donde también te dirigió Berti.

- Vine en 2016, año donde también llegó Alfredo sobre el final, que fue en un momento donde el equipo, estaba con el tema del descenso, porque había arrancado mal con los promedios de temporada anterior. Hicimos la mejor campaña, no me acuerdo bien cuántos puntos hicimos, pero terminamos cuarto, creo que si nos daban tres partidos más terminábamos punteros (risas). Después me fui a Argentinos Juniors, donde me Alfredo me llevó a jugar. El año pasado me volvieron a llamar de Independiente y dije que sí.

- Digamos que con Alfredo se conocen muy bien.

- Sí, y además nos vino justo Alfredo, llegó y nos cambió un poco la cabeza a todos y creo que estamos muy bien.

-¿Qué es lo que más se destaca en el equipo, además de jugar bien?

- El compromiso es de todos; del que juega, del que no juega, de los utileros, los cocineros, de todos lo que están. Todos tenemos un compromiso muy grande, que conlleva a estar en este gran momento.

- Contanos sobres tus inicios...

- Soy santafesino y debuté en Unión de Santa Fe. Estuve desde el 2009 hasta el 2016. En 2013 me rompí los ligamentos y estuve siete meses sin jugar. Después ascendí con Unión y en 2016 me fui a Douglas Haig seis meses para tener más continuidad. Volví a Unión, tenía dos años más del contrato. Me llamaron de Independiente, rescindí el contrato y vine a Mendoza. Fue el torneo que hicimos una mejor campaña. Me quedé un año y me fui un año Argentinos Juniors y de ahí otro a Mitre Santiago del Estero, pero pasó lo de la pandemia, nació mi nena , tuve 7 meses en mi casa de Santa Fe, después salió lo del All Boys. y de ahí me vine para acá.

-¿Las inferiores las hiciste en Unión?

- Las hice en el Sportivo del Norte de Esperanza, de donde salí y jugué hasta los 15 años, donde jugué en Primera en la Liga Esperancina. De ahí me fui a probar a Unión y me quedé ahí hasta mi debut en 2009. Después, conseguimos el ascenso a Primera.

-En el Gargantini se han hecho muy fuertes...

- Cuando jugamos local, los rivales no nos salen a jugar de igual a igual como juegan en sus canchas. Hemos hecho una fortaleza cuando jugamos de local, donde la gente empuja mucho. Eso quedó demostrado

- Te sienta bien Mendoza...

- Estoy muy contento de estar en Mendoza y en Independiente. La paso muy bien y le doy mayor dimensión en la medida que conozco a la gente de la Lepra y el lugar.

- El hincha se entusiasma mucho con este presente...

- Sí, pero es una prueba de partido a partido. Hay gente en Independiente que está muy entusiasmada y está bien. Somos nosotros los que tenemos que estar tranquilos, no podemos tampoco dormirnos, lo que nos está pasando es algo muy lindo, pero tenemos que estar tranquilos y seguir paso a paso.

-Ahora son líderes, con dos puntos de ventaja que pueden ser muy valiosos para lo que resta del torneo...

- Pudimos lograr el triunfo y estamos contentos porque volvimos a estar punteros. Ahora, hay que esperar que pasa con Chacarita.