Matías Vargas, el mendocino que está relegado en el fútbol chino y sueña con regresar a Argentina

🗣️ Matías Vargas en @DSportsRadio:



"¿Boca y River? Si no me llaman, no es algo que yo piense. Sinceramente, si volvería sería por el corazón y no porque me sirva económicamente.



Me duele en el alma ver a Vélez así, es el club de mis amores. Siendo sincero, me encantaría estar.… pic.twitter.com/ylBeoX7wOh