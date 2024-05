Mondino, sobre la crisis diplomática con España: “La reacción fue tan desproporcionada que sorprende”

La ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, estuvo en el programa de Mirtha Legrand y habló de la crisis diplomática con España.

La funcionaria se refirió por primera vez al tenso cruce entre el presidente español Pedro Sánchez y su par argentino, Javier Milei.

“Puede haber habido algún error de un lado, no acuerdo, pero puede haber, pero del otro lado la reacción fue tan desproporcionada que sorprende”, sostuvo Mondino en La Noche de Mirtha.

“Asociar una Estado a una persona no es habitual. Es una tormenta de un vaso de agua. No hay razón porqué un comentario que fue bastante críptico, porque nadie en la Argentina lo hubiera entendido, y convertirlo en una cuestión de estado no es habitual”, continúo.

En la mesa también se encontraba el periodista Osvaldo Bazan, quien cuestionó los argumentos de la funcionaria.

“Es cierto, no se puede asociar a una persona al Estado, pero el Presidente debe entender que siempre es Presidente. Si él va a España no va solo, va con 45 millones de argentinos en el hombro”, afirmó Bazan.

“Fue una confusión inicial que en lugar de retroceder, el Gobierno de España duplicó la apuesta con el retiro de la embajadora. De nuestro lado no hay ningún problema”, insistió Mondino.