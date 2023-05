Marco García, el boxeador mendocino que va por más: “Combatir en el Luna provoca mucha emoción”

Marco García es una de las grandes promesas del boxeo mendocino y en cada paso que va dando en su carrera profesional, da muestra de ello. Ahora, el sábado tendrá una nueva chance de exponer su calidad y potencial boxístico, ya que será uno de los animadores de la velada que se disputará en el Luna Park, donde el malargüino se presentará por segunda vez en su vida.

No será un sábado más en el mítico estadio de Bouchart y Corrientes. Después de muchos años, una velada boxística volverá a tener a dos mendocinos entre sus grandes figuras. Junto a García se presentará, como fondista, Juan Carrasco. Toda una invitación a prenderse a la pantalla para seguir las alternativas del combate.

Será la décimoprimera presentación para el noqueador e invicto mendocino, quien buscará estirar su récord frente a la afición porteña en el Palacio de los Deportes. Allí enfrentará, a 10 rounds, al riojano Marcelo Ezequiel Vargas, en la división superwelter.

El boxeador nacido en el sur mendocino pasó varios meses sin combatir debido a una lesión en su brazo izquierdo. Recién en marzo, completamente recuperado, hizo su reaparición sobre el ring en Santa Fe, donde noqueó en el quinto round a Leonardo Pucheta.

El púgil, de 21 años y pupilo de Guillermo García, su papá y entrenador, vuelve a escena y con grandes expectativas. “Estamos enfocados, concentrados y esperando que llegue el día de la pelea. Llegamos en muy buenas condiciones al Luna Park. Creo que hemos realizado una de las mejores preparaciones”.

-¿Qué se siente volver a presentarte en el Luna Park en una noche tan particular?

- Es poder alcanzar una nueva meta, más allá de que el gran objetivo sigue y seguirá siendo ser campeón mundial. Pero combatir en el Luna Park me provoca mucho orgullo y mucha emoción. Es algo muy importante, porque no cualquiera sube ahí. Son muchos sentimientos; principalmente por el hecho de poder representar a Mendoza, a Malargüe y a mi familia, es que mi gran equipo desde siempre. Es hermoso lo que estoy viviendo.

- Estuviste instalado en la Ciudad de Mendoza, entrenando en el gimnasio de Pablo Chacón...

- Hemos estado trabajando y preparándonos en el gimnasio de Pablo, pero estuve yendo y viniendo. Es que nosotros hacemos el guanteo en Mendoza, pero lo físico y técnico lo hacemos con mi papá en nuestro gimnasio, en Malargüe.

-¿Cómo llegas a esta nueva presentación?

- La preparación que hemos hecho es muy buena. Hemos trabajado durante un mes y medio y, además de las buenas condiciones, no he parado. Vengo con buen el ritmo de entrenamientos desde la última pelea que hice frente a Leonardo Pucheta. Es una de mis mejores preparaciones y llego muy bien al Luna. La idea es tratar de mantener un gran ritmo de entrenamiento todo el año, más allá de llegar bien a esta instancia.

- Has tenido un guanteo variado y entre los sparring trabajaste con Juan Carrasco, que es el protagonista de la noche en el Luna Park...

-Siempre cuando vamos al gimnasio de Chacón tenemos una gran variación en los guanteos y es la segunda vez que guanteo con Juan (Carrasco). Él es mucho más chico de categoría, pero de todos modos en el guanteo se nota la calidad y la potencia que tiene. Por eso queremos desearle lo mejor, porque además es un gran compañero de gimnasio, como o son todos los chicos, pero especialmente Juan. Por eso todos deseamos y queremos que pueda cumplir ese sueño, que es ser campeón del mundo. Y seguro que éste será el primer paso para ello.

- ¿De la lesión del brazo te recuperaste totalmente? ¿Es una categoría que das sin problema?

- Sí, llego muy bien y con la preparación que he tenido he bajado muy bien de peso. La última semana se hace un poco difícil, porque uno define un poquito más, pero llego muy bien y sin inconvenientes en la lesión ni nada de eso.

- ¿Qué expectativas tenés para este sábado?

- Estoy muy contento y feliz con todo lo que me está pasando con el boxeo a nivel profesional: la experiencia en el Luna Park y haber sido campeón del mundo juvenil. Son cosas que me han ido sucediendo y sólo quiero dar lo mejor, seguir creciendo en lo deportivo y en lo personal, llevando a lo más alto a mi Malargüe y ser un gran profesional. Si no se puede llegar a campeón del mundo, por lo menos escribir una linda historia.