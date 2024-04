Boxeo: Juancito Carrasco será semifondista de Vasyl Lomachenko

El doble turno es una constante en los entrenamientos de Juan Carrasco. Y cuando se acerca alguna pelea de trascendencia, acentúa mucho más ese trabajo de preparación.

Y la próxima presentación para el mendocino sin dudas será la más trascendente en su carrera profesional.

El próximo 11 de mayo, en el Centro de Convenciones de las Cataratas del Niágara, en Ontario, Canadá, Juancito Carrasco será retador de púgil canadiense Lucas “El Príncipe” Bahdi, actual campeón ligero norteamericano de la Federación Internacional (FIB), título que conquistó hace un año, tras noquear al mejicano Jesús Amparam.

Esta pelea, muy esperada por Carrasco desde hace mucho tiempo, significará su primera gran chance internacional y, puede significar el despegue definitivo al plano mundial.

Juan Carrasco, es el actual campeón Sudamericano de la categoría ligero. Tiene un récord de 20 triunfos, 12 por nocauts y solo 1 derrota.

Claro, no será una parada fácil para Carrasco, quien es el actual poseedor de la faja Sudamericana y los títulos Latino e Intercontinental de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

La velada, bajo la organización de la promotora Top Rank, tendrá como figura estelar a un número puesto de la categoría, el ex triple campeón mundial, el ucraniano Vasyl Lomachenko, que se medirá con George Kambosos Jr., por la corona mundial vacante de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

A sus 31 años, el Titán, como lo apodaron una noche en la FAB hace un tiempo y que se encuentra en el 10° lugar del ranking mundial FIB, volverá a combatir fuera del país después de una década.

En aquellos días lo hacía como amateurs y vistiendo los colores de la Selección Argentina.

- Finalmente se te dio la chance de una pelea fuera del país...

- Por suerte sí. El año pasado y en otras ocasiones estuvieron estas chances , pero no se concretaron. Esta vez, finalmente se dio.

-¿Hay un título en juego?

-Él es el campeón y vamos por eso. Si gano, me abre las puertas a otras chances.

- ¿Y qué sabés de tu rival?

-El año pasado estuve viendo algunas peleas de él, porque teníamos la chance de medirnos. Finalmente ellos eligieron otro rival y no se dio. Sin embargo, no es algo que observo mucho ni me preocupa; solo entreno.

- ¿Estás haciendo doble turno?

-Por supuesto. En la mañana con mi papá (Roberto) en el gimnasio que tenemos en casa y, durante la tarde, en el gimnasio con Pablo (Chacón, su entrenador).

- Tu papá te ayuda en el trabajo físico; ¿cómo ha tomado él esta chance que se te está dando finalmente?

-Muy bien, está contento y ayudándome siempre. Estamos convencidos del trabajo.

- ¿Es una pelea que te puede asegurar una chance mundial?.

- Es lo que queremos. Un triunfo esa noche me dejaría como retador para pelear con el campeón mundial de la categoría. En esa velada, la pelea estelar será entre Lomachenko y Kambosos. Si gano, seguro que uno de esos dos puede llegar a ser mi próximo rival.

- ¿Y cómo te encuentra esta oportunidad que tanto has esperado?

- Bien; estoy contento. Pero también siento que perdí mucho tiempo. Hoy estoy con gente que trabaja en serio, es un lugar donde vienen muchos boxeadores a guantear. Hacer un buen guanteo es todo y, sino guanteas bien no vas a ningún lado.

- Tenés una importante mucha variedad de sparring.

- Guanteo tres veces a la semana con distintos sparring y la variedad es lo mejor para trabajar. La semana próxima viene a Mendoza el equipo de Sanson Rosa a trabajar al gimnasio de Pablo.

El Titán mendocino quiere pasear su potencia y jerarquía en una velada organizada por la promotora Top Rank.

-¿Estuviste guanteando con el “ Profe”Maxi Segura?.

-Sí, muchas veces guanteamos. A veces vienen ellos (Segura y su entrenador) para el gimnasio y otras veces vamos nosotros para allá. Estuvimos guanteando antes de su defensa del título Sudamericano. Tuvo una pelea difícil con (Juan) Leal (Juan) - empató y retuvo la corona-, es un boxeado jodido y con mucha movilidad, pero esas son las peleas que sirven y te hacen crecer.

- ¿El título es en tu categoría?

-En los 61kilos, en la categoría que he hecho mis últimas 15 peleas y en la que me siento cómodo y muy bien.

Sin dudas una chance inmejorable para Juancito Carrasco, hoy, afirmado como uno de los boxeadores más sólidos del boxeo argentino y, expondrá su jerarquía en una velada en la que pondrán su mirada, el boxeo mundial.