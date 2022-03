Mano a mano con Alan Brandi: el español que llevó a la cima del futsal a la Argentina

El 6 de marzo de 2022, Argentina logró levantar su tercer título continental, tras vencer 1-0 a Paraguay, selección favorita y anfitriona del certamen. El gol del campeonato fue convertido gracias a uno de los estandartes del conjunto celeste y blanco, Alan Brandi. Un jugador de fútbol sala profesional que se destaca como pívot y ala ofensivo en Jaén Paraíso Interior, club de España.

Nació en Las Palmas, Gran Canaria, España. Jugó en Colmenarejo Fútbol Sala (España), Inter Fútbol Sala (España), Santiago Futsal (España), Benfica (Portugal), Acqua e Sapone Calcio a 5 (Italia), Luparense Calcio a 5 (Italia) y hoy en Jaén Paraíso Interior (España).

Con Argentina logró salir campeón del mundo en Colombia 2016, Eliminatorias 2020 y ahora en la Copa América 2022.

Mano a mano con Alan Brandi

DLA: El primer partido que jugaste en tu vuelta al Olivo Arena (estadio de Jaén), fuiste ovacionado por todo tu público…

AB: Muy contento porque me dieron un homenaje muy lindo y emotivo, estoy muy agradecido de tener ese reconocimiento. En Jaén, van con Argentina, en la Copa América hubo bastantes aficionados que siguieron a la selección.

-Sos español, pero tenés padres argentinos. ¿Cómo fue la historia para que terminaras jugando con la selección nacional?

-Mi padre nació en Mendoza y mi madre en Buenos Aires. Dos años antes de que naciera se fueron para España. Ahí nací yo, el único de la familia que nació aquí.

Desde chico ellos iban por la selección argentina y a mí me transmitieron esa pasión. Siempre dije que quería jugar con Argentina. Cuando tuve la oportunidad de ser profesional, hablé con mi papá y él me dijo que se iba a poner en contacto con AFA (Asociación de Fútbol Argentino) para ver si estaban interesados en que representase a Argentina, y bueno, ahí cumplí el primer sueño que fue vestir la camiseta albiceleste, que era un sueño compartido con mi familia. Además del sueño de vestir la Albiceleste se cumplieron varios sueños, como el mundial, las Eliminatorias que ganamos en Brasil y la Copa América. Mucho más de lo que me podía esperar.

Alan Brandi anotó el gol del triunfo de Argentina en la final de la Copa América de Futsal, que se jugó en Paraguay. (Foto: @argentina)

-¿Te acordás como fue la convocatoria y que sabías que ibas a formar parte del plantel que terminaría saliendo campeón?

-Hablé con Mati (Lucuix, DT de Argentina) antes que saliera la convocatoria. Me dijo que contaba conmigo para la Copa América y con la esperanza de sacarnos esa espinita que nos había quedado en el mundial hace muy pocos meses.

-¿Cómo eran el vestuario antes de cada partido?

Dentro del vestuario, se vive muchísima confianza en nosotros mismos, a pesar de que no somos los mejores individualmente, pero hay seguridad en el trabajo que hacemos, somos conscientes de nuestras virtudes y de nuestros defectos.

Recuerdo que cuando empatamos con Paraguay, que nos quedábamos como segundo de grupo y teníamos que enfrentar en semifinales a Brasil. En vez de venirse abajo, hubo muchísimo optimismo, todo el mundo se convenció de que éramos capaces de volver a ganarles. Hicimos un partido que creo que merecimos ganar, fuimos a los penales y Nico Sarmiento estuvo espectacular atajando 3 penales. Después de tanto sufrimiento la alegría fue doble.

Ganarle a Brasil siempre sabe bien y porque sufriendo de esa manera se disfruta mucho más. Aunque por el sufrimiento prefería ganarle como lo hicimos en el mundial, aunque viendo todo y recordando se disfruta más ganándole por los penales por todo lo que se vive, aunque no se cuanto pueda aguantar el corazón, porque en el partido fue muy igualado.

Copa América.

-Cuzzolino y Taborda anunciaron que la Copa América recientemente ganada en Paraguay, sería su último torneo grande, poniéndole fin a una etapa brillante con la celeste y blanca. Dado que Leandro Cuzzolino y Pablo Taborda dejan la selección ¿Qué representan aquellos jugadores para Argentina?

-Tanto Cuzzolino como Taborda, aparte de lo que todos saben, que son los títulos que consiguieron y lo que dejaron para el futsal argentino son mucho más. Dejan unos valores como personas que espero que perdure en los próximos años. Lo que se ve es en la cancha, pero tienen valores humanos que son muy importantes que creo que se deberían mantener para el futuro, porque es la base de lo que necesita la selección para tener éxito, al igual que la humildad y el trabajo.

-¿Cómo se vivió la previa en la final contra Paraguay en la Copa América?

-Cuando estaba viendo la semifinal, prefería jugar ante Paraguay por el ambiente, porque prefiero jugar contra el equipo de casa. Es un ambiente mejor y soy de los que le motiva jugar contra una buena hinchada y después nos queda ese recuerdo. Es más lindo ganarle a Paraguay en su casa que a una selección que no es anfitriona.

En ningún momento nos sentimos campeones anticipadamente, excepto cuando Nico (Sarmiento) agarró la pelota faltando 3 segundos. Después de la experiencia que tuvimos en el mundial con Brasil, que a falta de pocos segundos teníamos la posesión y todavía tuvieron una oportunidad. Hasta que no se acaban los 40 minutos, nadie se siente campeón.

-¿Qué pidió Matías Lucuix antes de la final?

Mati (Lucuix) nos dio mucha tranquilidad. Recuerdo que nos dijo que no quería volver a vernos con la cara de tristeza que vio en la final del mundial pasado, quería que al final del partido estuviésemos festejando. Nos dio algunas indicaciones tácticas que teníamos que corregir con respecto al partido en la fase de grupos, donde la habíamos conseguido a Paraguay muchas contras. Paraguay es una selección que vivía mucho de eso, del robo de balón.

-¿Hay Alan Brandi para rato?

Me encantaría que sí. Al final en el deporte dependemos de nuestro físico y eso lo iré viendo año a año junto a mis sensaciones.