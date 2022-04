Maipú juega en Adrogué para treparse y meterse en el grupo del reducido: formaciones, hora y TV

El Deportivo Maipú tendrá una difícil parada en Adrogué cuando este domingo desde las 11 visite a Brown por la décima fecha de la Primera Nacional. El partido se jugará en el Estadio Lorenzo Arandilla, con el arbitraje de Jorge Broggi.

El Cruzado ascendió la temporada pasada y por ahora alterna buenas con malas en una campaña que le permite estar a mitad de tabla, con 12 unidades y viniendo de una alentadora victoria por 3-1 frente a Defensores de Belgrano.

En tanto que Brown de Adrogué, invicto y silenciosamente ubicado en los primeros puestos con Pablo Vicó como DT, es el puntero con 22 puntos y Brown le sigue con 19, por consiguiente los de Adrogue si ganan ante los mendocinos lo igualarán a los de Belgrano en lo alto de las posiciones.

La fecha se completará mañana con: 17.05, Defensores de Belgrano-Quilmes (TyC), 19.10, Güemes de Santiago del Estero- Belgrano de Córdoba (TyC), 20.30, Santamarina-Estudiantes de Río Cuarto y 21.10, San Martín de Tucumán-Independiente Rivadavia (TyC).

Posiciones: Belgrano 22 puntos; Brown 19; San Martín (T) 18; Riestra e Instituto 17; Almirante Brown y Brown de Puerto Madryn 16; Chacarita 14; All Boys, Atlanta, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Estudiantes (BA) y Estudiantes (Río IV) 13; Deportivo Maipú (x) y Defensores de Belgrano y Rafaela 12; Quilmes, Independiente Rivadavia y Nueva Chicago 11; Agropecuario, Morón, San Martín de San Juan, Alvarado, Gimnasia de Jujuy y Almagro 10; Gimnasia de Mendoza y Sacachispas; Temperley y Flandria 8; Ferro, San Telmo y Villa Dálmine 7; Santamarina6; Tristán Suárez (x) 5; Mitre y Güemes 4(x) tienen su partido suspendido por incidentes en el primer tiempo (44m.). Ganaba Maipú por 1-0.

Probable formación

Brown de Adrogué: Horacio Ramírez, Luciano Balbi, Ariel Kippes, Emiliano Mayola, Matías Sánchez, Julián Giménez, Matías Sproat, Mauro Bazán, Jacobo Mansilla, Elías Contreras, Mateo Acosta. DT: Pablo Vicó.

Deportivo Maipú: Juan Cozzani; Lucas Faggioli, Guillermo Ferracuti, Santiago Moyano, Leonel Pierce, Alejandro Cabral, Santiago González, Fausto Montero, Bruno Nasta, Nicolás Del Priore, Álvaro Veliez. DT: Juan Manuel Sara.

Cancha: Estadio Lorenzo Arandilla

Árbitro: Jorge Broggi.

TV: TyC Sports Play