Eduardo Serenellini: “Quien le dice cosas al Presidente se tiene que bancar su devolución”

Los Andes le preguntó a Eduardo Serenellini, al final de esta entrevista, si extrañaba la profesión periodística. El “no” del funcionario fue rotundo: “Esta pantalla es más grande que la otra”.

El periodista y escritor pasó por muchos medios de Buenos Aires, entre ellos el canal La Nación Más, antes de recalar en el puesto político que ocupa hoy: secretario de Prensa y Difusión del gobierno de Javier Milei.

Serenellini está recorriendo las provincias del interior. En su visita a Mendoza, aseguró que el presidente Milei “cree en la prensa”, pero aclaró que los periodistas que lo critican se tienen que “bancar la devolución”. También explica por qué el Presidente prefiere comunicarse con los argentinos a través de las redes sociales.

-¿Cuál es su misión en esta visita a las provincias?

-Recorrer provincia por provincia para hablar en forma directa y conocernos, con la importancia que tienen los medios de las provincias. Me ha contado gente en Mendoza que en un departamento (gobernado por un) peronista se votó a Alfredo Cornejo a nivel provincial y a Javier Milei a nivel país. Muy inteligente el votante, y no porque no sea inteligente el que votó lo contrario. Pero en este caso, estudió el departamento, la provincia y el país. Mucho tienen que ver en esto los jóvenes, que en redes sociales y en streaming acompañaron para que el Presidente llegue a ser Presidente. Los sub 30 están muy interiorizados. El Presidente con su equipo de campaña entendió. Y el Presidente con su equipo de comunicación sigue entendiendo que el camino es por ahí.

-Entonces la comunicación del Gobierno nacional marcha mayoritariamente por las redes sociales…

-Es un porcentaje alto, 50%, 60%, 70%...es un gran porcentaje en redes, porque el propio Presidente maneja sus redes, salvo Tik Tok. Entonces ahí tenemos un gran equipo para el trabajo de redes. Y por supuesto, la importancia de los medios tradicionales: televisión, radio y gráfica. Todo es circular hoy, todos los medios nos retroalimentamos. El diario papel, o la radio AM, o el canal de noticias, no terminaron. Pueden tener menos audiencia porque hay más cantidad de jóvenes y adultos que están en otro tipo de medios.

-¿Ustedes prefieren las redes en detrimento de los medios tradicionales?

-No, lo prefiere el público. Es su demanda. El pueblo argentino y el mundo están atentos a los pasos del presidente Javier Milei. Argentina no es sólo Maradona y Messi, ahora es también el presidente Milei. Las pruebas están a la vista. En estos días Milei está en Estados Unidos por un premio y por tareas de promoción de Argentina, con Elon Musk, en relación a Starlink. Y va más alla: inversiones, etcétera.

-¿No es un riesgo la red social cuando induce al error, como le ha pasado a Milei?

-Eso se maneja con la naturaleza con la que se manejó el Presidente cuando no era Presidente. Todos nos equivocamos y él también, y lo reconoce. Ha pedido perdón. Le ha perdido perdón al Papa. Las redes son eso: la inmediatez.

-Se es falible en las redes…

-Total, total. No es que se corrige en las redacciones y finalmente sale y se imprime. Eso no existe.

Secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación Argentina Eduardo Serenellini Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-Esto en un marco de que no hay fondos, lo que afecta los pautados oficiales en los medios.

-No hay dinero y eso lo sufrimos todos en la Argentina. Los gobiernos despilfarraron y ahora hay que pagar la fiesta de los gobiernos anteriores. En medio de ese presupuesto está incluso la deuda de pauta publicitaria en medios que dejaron. El Presidente dijo: “Vamos a honrar la deuda”. Pero también afirmó: “Vamos a analizar esa deuda”. Y es lo que se está haciendo, analizando. Este año no se va a pautar porque no hay dinero. Los medios van a tener que salir a vender publicidad al sector privado. Si no tendrán que ver cómo siguen. Pero que los lectores, y hablo de los ciudadanos, tengan que bancar a los medios en general, ¿por qué? Aquí aparece quien administra bien y quien administra mal, quien vive sólo del Estado y por eso armó un medio, periodistas que incluyeron en ese medio…Hoy muchos se ven perjudicados. No por el periodista, el fotógrafo, el editor o el locutor, sino por quien tomó la decisión de decir: “Vamos con esta empresa total nos colgamos de la teta del Estado”. Se terminó, no hay plata. El Presidente viajó a Davos, se encuentra en Estados Unidos y viajó a Europa, pero no fue nadie de prensa de nuestro equipo, viaja solo con ministros y en este caso con la secretaria general de la Presidencia (Karina Milei). Quien organiza el encuentro en un lugar sube la señal allá, la bajamos nosotros en Buenos Aires y distribuimos a los medios. El medio privado que tenga corresponsal en el lugar donde el Presidente llega, se pondrá a trabajar y mandará el material a su medio. Años anteriores se llenaba el avión presidencial, pero no hay con qué.

Nosotros todas las semanas armamos una reunión de voceros de los ministerios, para entender, escucharnos y trabajar. Ahora agregamos una vez por mes a voceros de embajadas, para que el mundo sepa qué hacemos en Argentina y que el mundo nos cuente qué hace para poder aplicar acá. Sin temor ni vergüenza les decimos que estamos en una pobreza realmente importante. Sin dinero, con las herramientas que tenemos, porque tenemos que salir de esta situación. Tenemos que ser austeros porque dinero no hay y hoy la Argentina está en ese camino: austeridad, trabajo, estudiar y mirar hacia adelante, sin gastar lo que no se tiene.

-La confrontación del Presidente con los periodistas es una complicación para su trabajo?

-No, al contrario. Mi trabajo como secretario de prensa es escuchar a todos, incluso a quienes tienen esta situación con el Presidente…

-Y el Presidente con ellos…

-Exacto. Hablamos con unos y con el otro, y tratamos de acercar posiciones. Ese es el rol nuestro. El Presidente es el Presidente y el periodista es el periodista ¿Tiene independencia? Signos de interrogación. Si alguien tiene determinada posición o intención, que se banque lo que no se banca el grupo empresario al que representa. Hay quienes van por una Argentina mejor y quienes siguen en la Argentina anterior, donde la casta también está en la prensa.

-¿La confrontación que en este sentido genera Milei no afecta la paz social?

-Miremos también a la prensa a ver si ayuda o complica la paz social. Hay que mirarse al espejo. Lo están haciendo los sindicatos, los gobernadores, los empresarios y la clase política. También tiene que hacerlo la prensa.

-¿Qué está haciendo mal la prensa?

-Algunos por no tener pauta oficial, están nerviosos. No van a tener pauta. Es una industria que ha cambiado mucho y el problema no es la pauta. La industria cambió porque el mundo cambió, aparecieron nuevos métodos para ofrecer información y los medios tradicionales se tienen que actualizar, incluidos algunos periodistas. Pueden decir: “El Presidente es el Presidente”. Pero un medio de comunicación es muy importante en relación a la estabilidad y la paz o no paz en un país.

-¿Sólo le pegan a Milei los que se quedaron afuera de la pauta?

-No lo sé. Cada uno sabrá por qué. Pero que ocurre, ocurre. Y no sólo a Milei, sino a muchos de los que participamos del Gobierno (golpea con el dedo en la mesa). Somos todos el Gobierno, espalda con espalda. Es un desafío y el ciudadano dice: “No aflojen” ¿Qué quieren decir con eso? Venimos de situaciones muy complicadas y todo se está reestructurando. Hay una porción de la sociedad que queda expuesta por lo que estamos hablando.

-¿Qué valor le da Milei al aporte de la prensa honestamente ejercida?

-Es liberal libertario. Miremos la prensa hacia atrás de dónde viene. Entonces está dando libertad de opinión, pero dice: “bancate que yo te responda”. La libertad es la libertad. Cree en la prensa, pero si alguien tiene derecho a decirle cosas, se tiene que bancar la devolución.