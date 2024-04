Fernando Marengo: “En la segunda mitad del año crecerá la economía y los salarios”

Fernando Marengo es Socio – Economista en Jefe de BlackTORO Global Wealth Management. En diálogo con Los Andes, analizó al detalle el programa económico que lleva adelante el presidente Javier Milei. También vaticinó que el crecimiento de la economía se sentirá en el segundo semestre del año y que por esa época también comenzarán a subir los salarios.

Contó cómo ve a Mendoza y la forma en la que se maneja la empresa que maneja, relacionada con servicios de inversión para individuos y familias que buscan altos estándares a la hora de definir dónde colocar su dinero.

¿Cómo ves los primeros meses de la administración Milei?

-Apenas asumido el gobierno anuncio un programa económico que, en su estadio de estabilización, tendría dos anclas: la fiscal y la cambiaria. Si se analiza la historia argentina, el país tiene una volatilidad en su tasa de crecimiento difícil de igualar a nivel internacional. Esta volatilidad es el resultado de la fuerte compulsión que tenemos como país al déficit fiscal, a gastar permanentemente más de lo que se recauda. Cada vez que el país se ve beneficiado por el alza en los precios internacionales, el ingreso del país se ve incrementado, el que es gastado. Este gasto, mejora el nivel de actividad como así también la recaudación. La mejora en las cuentas fiscales y externas le permite al país acceder al crédito internacional, el que se utiliza para expandir aún mas el consumo. Ahora bien, cuando el ciclo internacional se revierte, el país se ve en la obligación de ajustar el nivel de gasto, a la vez que los acreedores piden la cancelación de sus créditos. Esto llevó al país a tener el récord mundial de reestructuraciones de deuda, a la vez de ser el sexto país en el mundo con la mayor tasa de inflación acumulada en los últimos 40 años. Creo que nadie pone en duda la necesidad que tiene el país de eliminar el desequilibrio fiscal, el problema es que esto solo se logra incrementando ingresos y/o recortando gastos, lo que provoca las quejas de los afectados de uno u otro modo.

¿Y el ancla cambiaria?

-Resultado de este comportamiento irresponsable, en los periodos de ajustes siempre se vieron afectado de uno u otro modo los ahorristas locales, lo que llevó a los argentinos a cubrirse de futuras estafas. Esto provoco la particularidad argentina de ser una economía con dos unidades de cuentas. El peso para las transacciones diarias, y el dólar para todo el resto de las transacciones. El hecho que se utilice el dólar como unidad de cuenta cambia la forma en la cual se debe pensar la política monetaria y cambiaria del país, ya que cualquier movimiento brusco en el tipo de cambio se traslada mas temprano que tarde a inflación; no solo los bienes transables internacionalmente ajustan sus precios antes la depreciación de la moneda nacional, sino también los no transables, ya que estos no están dispuestos a resignar ingreso en términos de su unidad de cuenta, el dólar.

¿Está funcionando el programa?

-La selección de los instrumentos fue la correcta, como así también la forma de implementación, lo que esta arrojando resultados incluso mejor que los esperados, obviamente partiendo de las expectativas que cada uno tuviera. El fuerte ajuste cambiario inicial, la suba de la alícuota del impuesto PAIS, sumado al rápido proceso de ajuste de precios relativos obviamente redundaría en un salto inicial en la tasa de inflación, a la vez de una importante caída de actividad económica.

Ahora bien, la estrategia de secar la plaza de pesos a través del ajuste fiscal, la sobre colocación de deuda, la licitación del BOPREAL contra pesos para cancelar la deuda de importadores, redundó en la mayor compra de divisas en el mercado de cambios histórica en el periodo de tiempo transcurrido desde la asunción del nuevo gobierno revirtiendo el nivel de reservas netas negativas heredado de la anterior administración, la reducción de la brecha cambiaria, la fuerte baja de la tasa de inflación del 25% de enero al 11% de marzo, a la vez que la caída de actividad pareciera haberse frenado, incluso con algún indicio de incipiente recuperación.

El gobierno dice que no, pero hay dudas sobre la posibilidad de que haya otra devaluación.

-Claramente la depreciación del tipo de cambio oficial al 2%, con una inflación claramente superior genera dudas respecto de la sustentabilidad de esta política, bajo el argumento que Argentina se puso muy cara. Ahora bien, la pregunta sería si el problema es cambiario o hay razones de otra índole.

En primer lugar, creo que sería un error devaluar el tipo de cambio, incluso acelerar el ritmo de depreciación, ya que estas medidas darían por tierra con el programa antinflacionario, parte medular del programa económico del gobierno. En segundo lugar, la historia argentina muestra que más temprano que tarde la depreciación pasa a precios, con lo cual en pocos meses estaría nuevamente hablando del retraso del tipo de cambio y la necesidad de un nuevo ajuste del tipo de cambio. Finalmente, para entender los problemas de competitividad basta ver el estado de resultado de una compañía, donde el tipo de cambio modifica los precios relativos entre insumos comerciables y no comerciables internacionalmente y el precio del producto en cuestión, sin embargo, el estado de resultados también esta afectado por los costos laborales incluyendo las contingencias, el costo del financiamiento, la presión tributaria, los costos de logista, etc, etc, etc. Si los problemas de competitividad se resolvieran devaluando, Argentina debiera ser el país más competitivo del mundo dado su historial cambiario.

Con superávit en las cuentas externas y acumulación de reservas por parte del banco central, como producto de la necesaria remonetización que está experimentando la económica luego del salto cambiario e inflacionario de los primeros meses, la autoridad monetaria podrá manejar la política cambiaria como lo desee.

¿Cuándo crees que comenzará la recuperación de la economía?

-Creo que posiblemente este transitando el peor momento en cuanto a actividad económica se refiere. El primer impacto de la devaluación, más allá de la transferencia de riqueza desde los sectores tenedores de pesos a los tenedores de dólares o deudores en pesos, es la recomposición de parte del poder de compra de los activos nominados en pesos producto de la inflación por motivos transaccionales, para lo cual se debe resignar consumo. Pasado esta primera etapa, la fuerte caída de actividad económica debiera comenzar a aflojar, algo que debiera estar pasando actualmente. A esto se le debe sumar que en el segundo trimestre del año comenzará a registrarse el ingreso de la cosecha gruesa, con rindes promedio contra un 2023 marcado por la sequía. Es de esperar que la actividad del sector agropecuario registre tasas de crecimiento interanual superior al 50% interanual en este trimestre, con el consecuente impacto en los sectores vinculados. Asimismo, la remonetización de la economía redundaría en el crecimiento de los depósitos en las entidades financieras y de la capacidad prestable, la que se destinaba a financiar el desequilibrio fiscal y a la demanda de pasivos del banco central. Ahora bien, con un gobierno en situación de equilibrio fiscal que no demande financiamiento, y la autoridad monetaria continuando el proceso de baja de tasas de interés, es esperable que el crédito al sector privado comience a ser un motor importante de la actividad económica. Finalmente, la duda sobre lo que pudiera pasar con los capitales, si se desacelera la salida de capitales privados del país, y eventualmente ingresen, esto debiera ayudar a acelerar el proceso de crecimiento.

¿Cuándo el crecimiento se verá reflejado en salarios?

-En la medida que actividad económica se recupere, algo que debiera comenzar en el segundo trimestre del año, pero se consolidaría en la segunda mitad de 2024, debiéramos comenzar a ver recuperación de los salarios respecto de la inflación. Subas de salarios que no se correspondan con mejoras de actividad implican una suba de costos, lo que se traduce en incremento de precios.

¿Cómo ves a Mendoza?

-El ajuste que lleva a cabo el gobierno nacional involucra a diferentes sectores, usuarios de servicios públicos vía incrementos de tarifas, jubilados producto de la inflación en la fórmula de indexación vigente, provincias y obra pública, entre otras.

Al analizar la situación de las provincias se observa caídas superiores al 20% interanual tanto en la recaudación de tributos provinciales como así también en los ingresos provenientes de la coparticipación en términos reales. A esto se le debe adicionar la caída de casi el 80% interanual en términos reales en las transferencias discrecionales que le realiza el gobierno al conjunto de las provincias (algo que ya venía sufriendo Mendoza dada la discrecionalidad del gobierno anterior en la distribución de estos fondos), mientras que la caída de casi el 90% en los gastos de capital, que se destinan fundamentalmente a obra publica que se realiza en diferentes provincias, plantean claramente un escenario financiero muy complicado.

A este escenario para el conjunto de las provincias, se le debe adicionar en el caso de Mendoza los desafíos que deberán enfrentar algunas de sus principales industrias: la vitivinícola y de otros productos regionales, como así también el turismo, ambas afectadas por los elevados costos argentinos. La resolución de estos problemas demanda la implementación de la segunda parte de un programa económico, la relacionada con las tan mencionadas y necesarias reformas estructurales.

¿Qué servicios ofrecen para los empresarios y emprendedores?

-BlackTORO es una compañía de asesoramiento en inversiones globales registrada en Estados Unidos, integrada por un equipo de profesionales con una larga y destacada trayectoria, que brinda asesoramiento a individuos y familias que buscan altos estándares a la hora de invertir y gestionar su patrimonio.

Tenemos un novedoso modelo de asesoramiento para Latinoamérica, independiente y sin conflictos de intereses, lo que nos permite brindar recomendaciones imparciales y personalizadas, con gastos y honorarios transparentes, velando en todo momento por los intereses de nuestros clientes. Además, la ubicación estratégica de BlackTORO en Estados Unidos permite a nuestros clientes acceder a custodios lideres del mercado con condiciones y costos preferenciales.