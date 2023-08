Liga Mendocina: Fadep frenó a Gimnasia, que igual sigue puntero de la Zona A

La cuarta fecha del Torneo Clausura 2023 del Liga Mendocina de Fútbol, arrancó este viernes a las 15:30 con un emocionante enfrentamiento entre FADEP y Gimnasia y Esgrima por la Zona A.

FADEP el último campeón recibía al único puntero de la Zona y logró una victoria ajustada sobre Gimnasia con un marcador final de 3 a 2. Los goles para FADEP fueron anotados por Jesús Vera, mediante un tiro penal, Diego Sevillano y Fernando Mesa (con polémica por si había entrado o no la pelota luego de su cabezazo). Por otro lado, Agustín Tapia y Jonathan Vallejos marcaron para el Blanquinegro.

Ese mismo día, a las 15:30, fue el turno de Atlético Argentino, que enfrentó a Atlético Club San Martín. En este partido, la Academia se impuso con un resultado de 3 a 1 y se afirma en el lote de los de arriba. Los goles para el Boli fueron anotados por Agustín Chacón, Federico López y Agustín Meli, mientras que Franco Mashad descontó para el Chacarero.

Este sábado se jugaron tres encuentros. Academia Chacras y Andes Talleres empataron sin goles (0-0). Luego, Deportivo Maipú sufrió una contundente derrota (5-1) ante Leonardo Murialdo, el nuevo escolta del grupo. Eloy Ponte anotó el único gol para Deportivo Maipú, mientras que Luciano Villalobos (2 goles), Bruno Romero, Víctor Rivera y Emir Orué marcaron para el Canario.

El último partido del sábado fue un empate 1-1 entre Deportivo Guaymallén e Independiente Rivadavia en Rodeo de la Cruz. Matías Parronchi convirtió para el Cacique y Gerónimo García anotó para la Leprita.

La fecha continuará el domingo por la Zona A con el partido entre Luján SC y Gutiérrez SC. Luego, el día lunes, se completará la jornada en esta zona con los partidos entre Godoy Cruz vs Fray Luis Beltrán y Atlético Palmira vs Huracán Las Heras.

Por su parte, en la Zona B, la jornada se llevará a cabo en su totalidad el domingo. Los partidos programados para las 15:30 son: CEC vs Luzuriaga; Eva Perón vs River del Challao; UNCuyo vs AMUF; Municipal GC vs Deportivo La Gloria; C.D. Rivadavia vs Sportivo Banfield. A las 16:00 se enfrentarán CC Lavalle y Rodeo del Medio, mientras que a las 21:00 cerrarán la fecha Ferroviario vs CAU, quedando Deportivo Algarrobal libre en esta jornada.

RESULTADOS

ZONA A

Viernes 04/08

FADEP 3 – 2 Gimnasia y Esgrima

Atlético Argentino 3 – 1 Atlético San Martín

Sábado 05/08

Deportivo Guaymallén 1 – 1 Independiente Rivadavia

Academia Chacras 0 – 0 Andes Talleres

Deportivo Maipú 1 – 5 Leonardo Murialdo

POSICIONES

ZONA A

POSICIONES

ZONA B