El día después de “la batalla del Malvinas”: habría duras sanciones para los hinchas del Tomba

Una vez más, ganaron los violentos que fueron decididos a empañar la fiesta del Tomba. Godoy Cruz se despidió como local de la Copa de la Liga con un triunfo vital ante Sarmiento de Junín que lo consolidó como el mejor equipo del fútbol argentino en cuanto a eficacia. Primero en todo, el Expreso debería ser noticia nacional por su hazaña futbolística. Sin embargo, hoy lo es por los actos vandálicos que pergeñó parte de la barrabrava.

Luego de un nuevo y feroz enfrentamiento entre la policía y un nutrido grupo de fascinerosos que fueron directamente a provocar daño, el estadio Malvinas Argentinas, patrimonio del fútbol mendocino, quedó en gran parte destrozado.

Las imágenes posteriores al partido y del día después, ya con luz natural, son realmente escalofriantes. Los daños protagonizados por los delincuentes quedaron a la vista: los mingitorios de los baños quedaron completamente rotos, al igual que el mármol de las bachas y los azulejos de las paredes.

En los ingresos al Malvinas Argentinas, abundan los bancos desmembrados, las paredes rotas y piedras quitadas de los muros y escalinatas desparramadas por el piso. ¿Quién puede ocasionar todo ese perjucio en cuestión de minutos y mientras se está jugando un partido? Solamente un grupo de vándalos a los que no les interesa absolutamente nada.

En medio de este panorama desalentador, Hernán Amat, Director General de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad de Mendoza, utilizó su cuenta oficial en la red social X para expresar la posición oficial respecto a estos lamentables acontecimientos: “Ante los incidentes entre un grupo reducido de la barra de @ClubGodoyCruz, desde el @MinSegMendoza actuamos e insistimos en que la violencia en este, como en cualquier otro ámbito, no será admitida de ninguna manera”.

Ante los incidentes entre un grupo reducido de la barra de @ClubGodoyCruz, desde el @MinSegMendoza actuamos e insistimos en que la violencia en este, como en cualquier otro ámbito, no será admitida de ninguna manera. — Hernan Amat (@AmatHernan) April 9, 2024

Según Amat, alrededor de 100 personas sin entradas intentaron forzar su entrada, desencadenando una confrontación con la policía.

En respuesta a estos disturbios, las autoridades están evaluando los daños causados, y se espera que el club asuma los costos de reparación. Además, se llevará a cabo una revisión de las imágenes de seguridad para identificar a los responsables de los destrozos, quienes serán procesados judicialmente e incluidos en el programa “Tribuna Segura” para prevenir futuros incidentes en eventos deportivos. El funcionario también informó sobre los efectivos de la policía lesionados durante los enfrentamientos, destacando el caso del comisario Alonso, quien requirió siete puntos de sutura en la frente alrededor del ojo.

“Estas conductas no serán toleradas y seguiremos adoptando una postura inflexible”, concluyó Amat, enfatizando la firmeza del Gobierno en la aplicación de medidas contundentes contra la violencia en el deporte.

Consultado por Los Andes sobre este nuevo episodio violento de los hinchas del Tomba, Chiapetta fue contundente: “Vimos anoche la cantidad de piedras, proyectiles, eso eran fracturas del estadio. Rompieron no solamente los baños, han roto las escaleras, cosas que hace un delincuente, no un hincha común. Es un grupo minúsculo que hay que seguir combatiéndolo, castigarlos y erradicarlos. Siempre hago hincapié en que el 99% de gente, ciudadanos comunes que les gusta el deporte, vienen a disfrutar del evento deportivo, vienen a alentar a su club y no tienen por qué pagar las consecuencias por este grupo de delincuentes. Vamos a seguir adelante en los arreglos, trabajaremos coordinadamente con el Ministerio de Seguridad. Estoy dispuesto a hacer una denuncia penal como responsable a cargo de la Administración del Malvinas. Están trabajando en detección de rostros y las imágenes que toman el Ministerio porque queremos hacer lo que corresponde. Pero va a pagar el club, desde luego, ese no es el inconveniente, seguramente lo van a hacer. Pero bueno, nosotros más allá de eso que nos tendría que pasar, mira, coincide algo. Ahora tenemos un receso, ¿no? Pensando en el funcionamiento de este Malvinas. Si hubiésemos tenido un partido en 6 o 7 días, es un inconveniente también, no solamente el daño económico, sino el daño del uso del estadio de todos los mendocinos. Si bien tendrá que hacer su trabajo para adentro y colaborar con la justicia también, por supuesto lo deben hacer, pero no es responsable de la acción de estos delincuentes, no tiene por qué pagar las consecuencias del club. Por supuesto, hay que trabajar para revertirlo. Tendrá alguna responsabilidad también en aportar información, en ponerse con el Estado y el Ministerio de Seguridad para poder erradicar y detectar a los culpables, pero vamos a seguir alquilándole el Estadio a Godoy Cruz”, reflejó la postura firme contra la violencia en el deporte, su compromiso con la colaboración con las autoridades para identificar a los responsables y su determinación de continuar apoyando al club mientras se toman medidas para prevenir incidentes similares en el futuro.

Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes, Estadio Malvinas Argentinas.

“Estamos haciendo el relevamiento de los daños. Todavía no le hemos puesto número. Estamos viendo bien cada uno de los baños, cantidad de mingitorio, mesadas, lavamanos, roturas de las escalinatas. También han roto la cañería de las cloacas y las puertas. Es bastante. Godoy Cruz va a tener que pagar los costos, por supuesto”, concluyó Federico Chiapetta, el subsecretario de Deportes de la provincia.