La palabra del boxeador mendocino, Juan Carrasco: “Debo estar listo para cuando llegue una chance grande”

Mientras termina una rutina de entrenamiento matutina, Juan Carrasco, se prepara para elaborar su almuerzo. Juancito, como todos llaman al “Titán”, al fajador mendocino, cuenta que está atravesando un buen momento deportivo, algo que no le ocurría hace tiempo más allá de algunos imponderables personales. Pese a ello, no baja la guardia y trabaja de lleno de cara a su próximo compromiso, que será nada más y nada menos que en el mítico estadio de Bouchart y Corrientes; el Luna Park.

Y no es un dato menor, porque después de muchos años, un mendocino volverá a ser la figura estelar del emblemático “Palacio de los Deportes”, en el que han brillado los mejores exponentes de la historia del boxeo argentino, entre ellos, los mendocinos y campeones mundiales: Pascualito Pérez, Nicolino Locche, Hugo Pastor Corro, Pablo Chacón, Juan Carlos Reveco, Jonathan Barros, entre otros.

Por lo tanto, no será una noche ni una pelea más en la vida de Juan Carrasco, más allá de que él la tome como mucha tranquilidad, en la que defenderá el título ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) (o el título Sudamericano), por cuarta vez frente al brasileño Eduardo Costa Do Nascimento.

De los 18 combates profesionales que Carrasco ha disputado, 12 los ha realizado bajo la dirección de Pablo Chacón desde que se incorporó al staff de profesionales del ex campeón mundial pluma OMB, con quien ha crecido en el plano nacional. “Desde que me sumé al gimnasio de Pablo he disputado muchas peleas que me han permitido crecer y además corregir muchos errores sobre el ring”, desliza Juancito, quien se formó en la cantera del Gimnasio Angel Firpo con Osvaldo Corro, pero hace cuatro años tomó la decisión de darle un giro a su vida profesional y se sumó a la escudería de Chacón. “Fue una decisión difícil para mí, pero tenía que darle otro rumbo a mi vida en el boxeo”, aclara.

Boxeo, entrenamiento del boxeador Juan Carrasco en el Gimnasio Pablo Chacón de Las Heras Foto: José Gutierrez / Los Andes

A sus 31 años, Juancito sabe que cada paso que da es con el objetivo de conseguir algo más importante y trascendente y, sin dudas, que su parada en el Luna Park, no es menor y deberá primero superarla para pensar en el futuro. El brasileño, Eduardo Costa Do Nascimento, que llega con un récord de 9 triunfos - 5 por nocauts- y 2 derrotas, es un rival para saber dónde está parado Carrasco.

-¿Cómo venís para la presentación en el Luna?

-Estoy bien, trabajando fuerte y descansando lo necesario, sin lesiones. Haciendo las cosas bien, como corresponde, uno previene todas esas cosas. Debo estar preparado para una chance grande. La vez pasada en un guanteo, no sé si me pegaron con el codo, en el medio del tríceps y me generó un dolor impresionante, que no me animaba a levantar el brazo. Pablo (Chacón), como tiene experiencia en esto, me ayudó en ese momento a distender el brazo y un “nudo” que se había formado. Me dolía con locura. Un dolor que me hacía ver estrellas, pero por suerte pasó todo.

-¿Hacés guanteos con boxeadores de mayor peso que el tuyo?

-Casi siempre trabajo de esa manera, pero es donde hay que saber utilizar la picardía, saber entrar y salir.

-Esta pelea en el Luna Park, ¿qué significa para vos?

-Me preparo para algo importante. Estoy pensando en algo lindo, en el más allá, pero tengo que estar preparado, prevenir todas lesiones o cosas que puedan aparecer en el camino. Es un lugar donde boxearon los mejores de nuestro país, muchos campeones mendocinos, por eso también es algo especial.

-¿Sentís que has evolucionado?

-Sí, las peleas que he realizado han sido a 10 rounds y eso te da mucha experiencia y fogueo sobre el ring. Obviamente que siempre hay cosas que se pueden trabajar para mejorarlas, y por eso siempre digo que uno no deja de aprender nunca.

-Eras un boxeador que reaccionabas fácilmente y te metías en el tome y traiga. Hoy, estás más aplomado, ¿qué cambió?

-Sí, me desbocaba y me adelantada al principio en las peleas profesionales, pero es porque no estaba como estoy ahora, ni preparado como lo estoy ahora.

-Tienen que ver con el trabajo que hacés, el tipo de guanteo y todo eso

-Claro que sí. Para una pelea tenés que llegar al ciento por ciento, bien preparado físicamente y dejar todo en el gimnasio en el día a día.

-¿En algún momento pensás que vas a pelear en Mendoza?

-Sí, con Pablo hemos hablado la idea de pelear en algún momento en la provincia, porque hace mucho tiempo que no peleo acá y, además, hay mucha gente que quiere irme a ver. Es que todas mis peleas son afuera de Mendoza.

-Has trabajado y entrenador con Marco García, el pibe de Malargüe.

-Si, es un buen proyecto ese chico. Es muy bueno el guanteo que tenemos, porque uno puede trabajar con diferentes sparring y eso es algo buenísimo.

-Y habitualmente con quiénes guanteás.

-Mayormente con Joel Mafauad, Brian Núñez, Lucas Aguilera y Gonzalo Baginay, y también con Maxi Segura y algunos otros boxeadores que vienen de afuera.

-¿Y con Segura cómo se llevan?

-Da gusto entrenar con él, es muy ordenado, es un caballero. Se puede trabajar muy bien, es un señor y eso está muy bueno, porque no es joda son piñas las que uno recibe y hay que estar alerta.

-Hay veces que reciben más en un guanteo que en sobre un ring.

-Así es, en las últimas dos peleas he recibido más en el guanteo que en el momento de una pelea. De eso se trata, hay que trabajar más en el guanteo, para que sea más fácil después arriba.

-¿Te ilusionás con algo a nivel internacional o un título mundial?

-Sí, seguro, pero debo estar disponible y preparado para cuando se presente esa oportunidad y decir, presente. Por eso digo, que primero hay trabajar mucho abajo y después subir. Para no subir con culpa sabiendo que te faltó esto y aquello. Subir seguro y tranquilo y dejar todo arriba.