La historia de Erick Nevels, el “mendocino” que dirigirá la carrera de enduro más famosa del mundo

Erick Nevels tiene 56 años y si bien es nacido en Estados Unidos, se crió en Mendoza, donde recaló su familia cuando tenía apenas un año.

Las vueltas de la vida y las circunstancias del país hicieron que Erick, dueño de nada menos que seis títulos nacionales de enduro en la categoría máxima –récord que todavía mantiene—se radicara en Texas, Dallas, el año pasado.

“El país nos hace tomar ciertas decisiones muy importantes”, fundamenta, desde San Juan, donde dirigirá este lunes la carrera de enduro más importante del mundo.

“La pasión por las motos viene desde los 13 años, cuando mi padre compró una Suzuki TS 125 para salir de excursión a las montañas y me llevaba colgado atrás de él. Después de la primera salida decidió comprarme una moto para que disfrutemos ambos”, recuerda, en diálogo con Los Andes. Luego empezó en la parte competitiva del enduro desde el año 1985 hasta 1993.

Erick Nevels, el “mendocino” que dirigirá la carrera de enduro más famosa del mundo. / gentileza

“Durante esos nueve años de competencia logré ganar seis títulos nacionales de enduro en la categoría máxima y aún hoy, 30 años después, mantengo ese récord de cantidad de títulos nacionales en enduro en la Argentina”, repasa.

Desde 1993, cuando dejó de competir, le pidieron que se hiciera cargo de la organización del Campeonato Argentino de Enduro, algo que desarrolló durante 19 años.

Lo cierto es que durante esos años se fue proyectando a nivel internacional y desde el 2010 integra la Federación Internacional de Motociclismo en la comisión de Rally Cross Country.

“En Argentina he sido el director de carrera de las fechas del mundial de enduro que se organizaron en 2012 y 2013, y luego del Siz Days en 2014. Volví ahora, en 2023, con mucha expectativa”, resume.

Para Erick, el significado de dirigir la carrera de enduro más importante del mundo es “indescriptible”.

“Es la pasión justamente que se satisface y es un orgullo interno poder transmitir y colaborar con el resto de las tantísimas personas que se necesitan para organizar un evento de esta naturaleza. Es trabajo en equipo”, resume.

“Poder ver a los pilotos argentinos crecer en el deporte como los hermanos Benavidez, de Salta, Caimi, de Mendoza, y varios pilotos más que nacieron en el enduro y lograron excelentes carreras deportivas a nivel mundial, son sentimientos y recuerdos difíciles de explicar”, destaca.

Respecto del nivel competitivo de Argentina, dijo que hoy está bastante lejos del “primer mundo”.

“Pero lo importante es disfrutar de la experiencia, aprender, y ser feliz con lo que se tiene y se logra en el deporte”, puntualiza, para agregar que en este evento sanjuanino se contará con los equipos que mejor se posicionaron el año pasado en Francia, donde se realizó el ultimo Six Days, de modo que la experiencia será interesante para los espectadores.

Una historia de novela y su corazón partido en dos

Nacido en Long Beach, California, tenía poco más de un año cuando llegó a la Argentina, después de una travesía de un mes, en el barco Brazil Maru junto a sus padres Lucy y Donald y su hermana mayor Erika.

La tierra prometida le dio todo a su familia, en especial a Erick, que hoy tiene 56 años y siente que el país no le ofrecía la “ilusión” ni la tranquilidad futura que tanto anhela.

Además de formar su familia en Argentina, brilló en el deporte y también fue exitoso en las distintas actividades que logró emprender a lo largo del tiempo.

Sin embargo, en una entrevista con Los Andes poco antes de partir a su tierra natal, dijo: “Hoy no tengo las oportunidades que necesito”.

.

Erick, que vivía en Dalvian, se dedicaba al alquiler de autos, algo que desapareció durante la cuarentena por el Covid-19.

“Es el momento para buscar otras alternativas. No puedo ver un horizonte aquí. Mis hijas viven en Estados Unidos. Por eso no lo pensé demasiado: es momento de buscar una jubilación que acompañe mis necesidades básicas. Siento, con dolor, que en este país no lo conseguiré”, analizaba en esa ocasión.

De todos modos, es un agradecido de la vida fructífera que desarrolló en la Tierra del Sol y del Buen Vino. Sus hijas fueron sus mejores trofeos. Sin embargo, los otros premios, esos que le brindó el deporte, puntualmente las carreras de motos enduro, se atesoran en su casa materna y suman más de 150.

Vale aclarar que el salteño y actual ganador del Dakar, Kevin Benavides y los mendocinos Franco Caimi y Fernando Calveras tienen 4 campeonatos cada uno.

Así fue que siempre quedó ligado a la actividad, como también al rally. Y en San Juan, dice, está “más feliz que nunca”.