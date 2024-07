La muerte de Lolo Somaschini y su repercusión en Mendoza: “No suele suceder, pero nadie está exento”

Un shock, algo doloroso e inesperado. El accidente que llevó a la muerte a Lorenzo Somaschini, el piloto rosarino de 9 años que participaba de una serie de entrenamientos camino a la cuarta etapa de la Copa Honda Junior 160 en el Autódromo de Interlagos, en la ciudad de San Pablo, causó una profunda conmoción en el ambiente del motociclismo de Mendoza.

Sin embargo, de acuerdo con Sergio Espejo, presidente de la Asociación de Jefes de Equipos de Pilotos de Motos de Velocidad (entidad a nivel nacional) y referente de la Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo (Fememod), ninguno de los alrededor de 100 niños que practican distintas disciplinas de motociclismo en la provincia se alejó de la actividad.

“Nadie se alejó a raíz de este caso. Las caídas y los accidentes en este ambiente son moneda corriente, pero jamás al extremo de la muerte”, alertó Espejo en diálogo con Los Andes.

Dijo, además, que conoce a los padres del menor, apodado “Lolo”, a quienes definió como “muy jóvenes, comprometidos con la actividad y amantes del mundo de las motos desde hace años”.

Espejo, como representante también de la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (Camod), señaló que tenía permanente contacto con los papás del niño, ya que expedía todo tipo de certificados, seguros y autorizaciones teniendo en cuenta la gran cantidad de carreras y encuentros a los que asistía la familia y que obligaban a Lorenzo a faltar al colegio.

El viernes 14 de junio pasado, apenas sucedió el episodio, Espejo recibió un llamado de Juan Carlos Taboada, titular de Camod.

“No estuve en el lugar y no puedo hablar con propiedad, solo decir que este desenlace no es frecuente. Jamás las lesiones son tan graves. Tengo entendido que se produjo por el derrape de la goma trasera, que ocasionó que frenara de golpe y saliera despedido cayendo al piso y golpeando. Insisto, esto sucede y en general provoca fracturas de clavícula, hombro o codo, pero en raras ocasiones la muerte”, opinó.

Hasta el momento, dijo, prefirió no hablar con la familia. “Entiendo que deben estar atravesando un momento muy traumático y haciéndose muchas preguntas. Sé que toda la vida estuvieron en el ambiente, pero solo Lolo era quien corría de manera profesional”, indicó. Es por eso que se inició aún de más chico en este mundo. “De otro modo es imposible correr a nivel profesional”, sostuvo y agregó que lo mismo sucede en el ambiente del automovilismo.

Lorenzo Somaschini en la pista brasileña. Foto: Instagram.

Espejo aclaró a Los Andes que en Mendoza no se practica velocidad porque el autódromo no se encuentra homologado. Sin embargo, sí se llevan a cabo otras categorías, como enduro, spedway o motocross. “En nuestra provincia hay más de 100 niños en las distintas disciplinas. No ha sucedido nada grave, pero aclaro algo: nadie está exento. Una caída no la tomamos como un accidente, sino que es algo sumamente frecuente en el ambiente. Siempre los corredores nos caemos”, remarcó.

“Leí miles de comentarios de gente que desconoce este mundo. Pero aclaro que no estuve en el lugar, es difícil opinar de afuera. Puedo decir que es mucho más peligroso circular en la calle, con vehículos que van y vienen, gente borracha e inconsciente. Las carreras tienen medidas de seguridad, un solo carril, médicos y ambulancias a disposición”, opinó.

Lautaro Espejo, su hijo, comenzó desde muy pequeño a correr en moto, específicamente en enduro y fue campeón argentino en dos oportunidades. “Soy padre también y entiendo que, como dije, las probabilidades de muerte existen pero son mínimas”, cerró.

“En su ley”

Por su parte, Daniel ‘Duende’ Díaz, organizador de encuentros de mototurismo en Mendoza, con gran afluencia de público extranjero, dijo que, en el ambiente del motociclismo, la respuesta es que Lolo murió en su ley.

“Murió haciendo lo que más le gustaba. Nadie lo obligaba. Yo también tengo moto y es un modo de vida que elegimos. Creo que este niño, con 9 años lo hacía en un autódromo; a sus 18 lo iba a hacer en las calles y quizá en pisteras, doble propósito o enduro. Vaya a saber en qué moto, pero no iba a dejar de hacerlo”, reflexionó.

Al igual que Espejo, Díaz tiene un hijo de 30 años que empezó de chico. “Es pistero y cuando salimos me da miedo verlo correr a casi 300 kilómetros por hora. Pero no puedo prohibírselo. Yo a su edad también lo hice”, concluyó.

Por su parte, Leandro Peralta, papá de Benjamín Peralta, un menor categoría Junior Cup que a su corta edad es campeón argentino de Velocidad (la misma disciplina de Lorenzo) prefirió no emitir opinión. “No hablaremos de Lolo por respeto a su familia. No sabemos bien qué pasó. No me gustaría que si a mi hijo algo le sucediera la gente hablara por hablar”, se limitó a señalar.

Cómo fue el accidente de Lorenzo Somaschini

La muerte de Lorenzo Somaschini se produjo hace un par de semanas, tras pelear por su vida luego del accidente en Brasil.

“La SuperBike Brasil informa, con gran tristeza y dolor, el fallecimiento del conductor Lorenzo Somaschini este lunes (17/6), a las 19:43. El argentino, nacido en Rosario, fue ingresado en el Hospital Albert Einstein, en San Pablo, bajo cuidados médicos intensivos y, lamentablemente, no resistió”, informaron desde SuperBike en un comunicado oficial a través de las redes sociales.

“Todos en el equipo de SuperBike Brasil están consternados por el evento y expresan sus sinceras condolencias a todos los familiares y amigos de Lorenzo”, completaron.

Lorenzo era un apasionado por las motos desde que tenía apenas dos años de vida. Sobre el accidente, se supo que ocurrió cuando Lolo cayó a la salida de Pinheirinho. Rápidamente fue atendido en el lugar por el equipo médico en una ambulancia UTI y fue enviado a la sala de emergencias del circuito para estabilizar su tablero clínico.

Posteriormente se lo trasladó al Hospital General de Pedreira para pasar la noche y el sábado fue enviado al Hospital Albert Einstein, donde desafortunadamente perdió la vida dos días más tarde.

El chiquito había nacido el 17 de julio de 2014 en Rosario, provincia de Santa Fe y desde muy pequeño estuvo ligado a las motos. A los tres años, su padre le regaló una en miniatura y desde ese entonces comenzó a desarrollar su talento para la actividad. “Mi papá andaba en moto, a los dos años me llevó al Super y me empezó a gustar. Mi sueño es llegar al MotoGP, ser campeón del mundo”, había revelado a mediados de abril, cuando se dio su debut en el Superbike.

“Un día mi papá me llevó al súper a cargar nafta, no me acuerdo bien, pero dimos una vuelta en una 125cc que era de mi abuelo y me encantó. Ahí me agarró eso que no sé cómo explicarlo. Me gustó mucho y bueno... me empezaron a fascinar las motos”, había contado también en el diario La Capital. Tras participar también en la prueba de San Nicolás, viajó a Brasil para su primera experiencia internacional pero un lamentable accidente terminó con su vida.

Seguí leyendo