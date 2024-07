Enduro: un mes consagratorio para el Max Clean Rally Team donde continúan brillando los mendocinos Julián Sánchez y Gustavo Milutín

Arrancó el mes de junio y el mendocino Julián Sánchez, le otorgó al Max Clean Rally Team una gran victoria en el Desafío de la Ruta 40.

El piloto mendocino, oriundo de Villa Nueva, se impuso en la categoría Open Motos ganando tres de las cinco etapas y siendo el gran dominador de su divisional. En la última etapa, su compañero, Gustavo Milutín de Rally 2, lamentablemente tuvo que abandonar por un problema en su moto. Más allá de la mala fortuna, no fue una mala carrera para el mendocino, ya que participó por tercera vez de una fecha mundialista, luego del Ruta 40 2023 y el Rally de Portugal de este año.

El equipo mendocino atravesó un recorrido de más de 3000 kilómetros, en tres provincias diferentes y a lo largo de cinco duras etapas más el prólogo clasificatorio.

Por su parte, Julián Sánchez, arrasó y les sacó una gran diferencia a sus rivales en las primeras cuatro etapas, terminando con 8 puntos de ventaja sobre su escolta: Frezze Pisoni.

Con respecto al Desafío de la Ruta 40, Julián Sánchez, dialogó con + Deportes y comentó: “Realmente la preparación para el Ruta 40 fue muy intensa y larga. Nos preparamos desde principio de año y entrenábamos seis veces por semana: gimnasio, bicicleta y trabajos de elongación. La carrera duró 5 días, un recorrido muy largo y entre pista y enlaces, estuvimos promedio 11 horas arriba de la moto. Muy largo y demandante. Las pistas eran muy rápidas, similar a la de autos”. En cuanto a su primer puesto, opinó: “Es fantástico. Un logro muy importante. Es el furto de un gran laburo de equipo. Los mecánicos terminaban en la madrugada preparando la moto para el otro día. Y dejar todo impecable. Un laburo silencioso que es clave para tener estas alegrías”.

Un mes consagratorio para el Max Clean Rally Team en el Canav y Desafío Ruta 40. / Gentileza.

Luego del gran abrazo final y la consagración en Córdoba, 15 días más tarde, Gustavo Milutin y Julián Sánchez, disputaron otra dura carrera en la provincia de San Juan. Estuvieron presentes en el Rally Raid del Canav con la tercera fecha del año. Sánchez, se quedó con la victoria general en la categoría motos y Gustavo Milutín terminó en el tercer luego en Moto 1. Sin dudas, una mes consagratorio para el Max Clen Rally Team.

Un mes consagratorio para el Max Clean Rally Team en el Canav y Desafío Ruta 40. / Gentileza.

Los pilotos mendocinos tuvieron que recorrer 500 kilómetros de especial, dividios en cuatro etapas con mucha navegación. Ambos, compitieron en la categoría principal de las motos M1, lugar de privilegio para pilotos con roce internacional. Finalmente, Julián Sánchez terminó primero y Milutín en el tercer lugar.

Un mes consagratorio para el Max Clean Rally Team en el Canav y Desafío Ruta 40. / Gentileza.

El piloto Julián Sánchez, afirmó: “Sin dudas, que estoy feliz tras el triunfo. Me sentí muy bien, pude navegar, esta carrera es mucho más demandante en este sentido. Me tocó abrir huella. En un momento me perdí, pero se solucionó todo rápido. Estoy muy orgulloso del equipo y de mi compañero Gustavo (Milutín) que pudo terminar la carrera. Eso es clave y muy valioso”.

Con respecto a los próximos desafíos, durante los primeros días del mes de agosto, tenemos carrera del circuito mendocino y en setiembre estaremos presente en el Campeonato Argentino. Sin dudas, el equipo está pensando y sueña con volver a competir a nivel internacional.

Un mes consagratorio para el Max Clean Rally Team en el Canav y Desafío Ruta 40. / Gentileza.

Por último, Sánchez, agradeció a su equipo de trabajo, amigos, sponsor y toda la familia que hace posible esta aventura: “El Max Clean es un verdadero equipazo. Cumplieron con todos los detalles, por ejemplo, conectar el sistema de navegación a la Tablet. Por esta razón, quiero mencionar a mi viejo que hace de todo, a los mecánicos Gonzalo y Chino, a Richard encargado de logística, Francisco el Kinesiólogo y a mi compañero Gustavo. Insisto, un verdadero equipazo. Imposible olvidarme de los sponsors, medios, familia, amigos. Ellos nos permiten realizar estas locuras que son hermosas”.