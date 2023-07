La esposa de un futbolista de la Selección Argentina habló sobre los escandalosos rumores contra el Papu Gómez

Tras la hazaña histórica de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, en las últimas convocatorias que realizó Lionel Scaloni una ausencia llamó poderosamente la atención. Se trata de Alejandro “Papu” Gómez, que por lesiones o poco rendimiento en su club, no fue convocado.

Lo cierto es que según algunas versiones, estos no han sido los únicos rumores que andan circulando desde hace más de 6 meses, ya que al volante se le adjudica un hecho que poco tiene que ver con algo futbolístico comenzó a tomar volumen entre los hinchas en redes sociales.

Fue durante el programa de Migue Granados conocido como “Soñé que volaba” en el canal de stream OLGA, donde el columnista de deportes Martín Reich se encargó de repasar la sucesión de hechos que habría significado la ruptura del vestuario de la Albiceleste entre el jugador y sus compañeros. Lo cierto es que el periodista hizo hincapié en las versiones místicas, como un presunto “gualicho” a Giovani Lo Celso para que no pueda disputar la Copa del Mundo y así dejar un hueco en la lista definitiva.

Mientras Reich hacia referencia a este suceso, el conductor lo detuvo y mencionó que le llegó un mensaje a su celular. “Atención. Me escribe la mujer de uno de los pilares de la Selección Argentina y me dice: ‘No es verdad”, expresó Granados mientras leía la pantalla de su móvil.

Ante esta advertencia, Reich reveló que varios dirigidos por Scaloni sostienen las versiones de bujería: “Yo sé y me consta que varios jugadores de la Scaloneta piensan esto de Papu”, sostuvo el periodista sobre las versiones.

Messi, De Paul y Papu Gómez tras la victoria con Australia (AP)

Leandro Paredes habló sobre las supuestas brujerías del Papu Gómez en el Mundial

El jugador de la Selección argentina, Leandro Paredes, se refirió en los últimos días acerca de un tema que dentro del equipo nacional no se habla: la sorprendente desafectación de Alejandro “Papu” Gómez tras la gesta del Mundial de Qatar 2022.

En una entrevista con el canal de Youtube, Ezzequiel, Paredes desmintió categóricamente los rumores que circulan en internet. “Son rumores que se dijeron en internet, no sé por qué, pero no, no pasó nada. Es algo que salió y no sabemos el por qué”, expresó el mediocampista durante la entrevista.

Papu Gómez

“Nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa, sabemos que cuando las cosas van muy bien de algo tienen que hablar para quizás movilizar ese bienestar. Tratamos de no escuchar y seguir. Es algo que salió y no sé por qué, como dije recién. “Nosotros estamos muy bien como grupo, como Selección, como equipo. Disfrutamos de lo que estamos viviendo. Lo que pueda pasar al externo tratamos de no darle bola. Nosotros estamos muy bien como grupo, como Selección, como equipo. Disfrutamos de lo que estamos viviendo. Lo que pueda pasar al externo tratamos de no darle bola”, sentenció el jugador del PSG.

