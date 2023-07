Fabrizio Angileri: “En la categoría que sea, voy a terminar mi carrera en San Martín”

Junto a Valentín Castellanos (goleador mendocino del Girona FC), Fabrizio Angileri forma parte de la diminuta legión de jugadores nacidos en estas tierras que actualmente ostentan el privilegio de militar en equipos de alguna de las cinco ligas top de Europa: Inglaterra, Italia, España, Alemania y Francia. El zurdo nacido en Junín es hincha del Atlético Club San Martín, pero tiene un gran cariño por Godoy Cruz Antonio Tomba, club que le dio la oportunidad de dar sus primeros pasos en el fútbol profesional. El Turquito jugó siete temporadas en el Expreso, donde comenzó jugando como extremo izquierdo y luego se transformó en uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol argentino. Codiciado por varios equipos grandes, el juninense pasó al River de Gallardo en 2019.

Y luego de un tiempo de adaptación, el “3″ la rompió en el Millonario. Supo dejar el surco por la banda izquierda por su ida y vuelta constante. Fue determinante en ataque, con números propios de un volante ofensivo y hasta de un talentoso extremo. Su buen rendimiento en River lo llevó a que Lionel Scaloni lo evaluara con atención para convocarlo a la Selección Argentina y entró en el radar de clubes de europeos.

El mendocino se plantó en el arranque de 2022, no llegó a un acuerdo con River para extender su contrato y estuvo más de siete meses sin jugar. A partir de una decisión de Gallardo y la CD, el lateral fue separado del plantel junto a Benjamín Rollheiser. Y desde mediados de julio de 2022 está en Getafe, donde firmó por cuatro temporadas.

Fabrizio Angileri, el mendocino que juega en España. / archivo

Hace poco apareció en escena por entrar en la vida política de San Martín: apoyó la lista “Unidos por San Martín”, donde Damián Reyes fue nombrado presidente del club chacrero y, entre otras cosas, donó 40 balones para las divisiones inferiores del León.

Luego del triunfo por 2 a 1 de Godoy Cruz frente a Platense, el miércoles pasado, Los Andes tuvo una charla mano a mano con el juninense a la salida de los vestuarios del estadio Víctor Antonio Legrotaglie, donde el Tomba hizo de local por la presencia de Los Pumas en el Malvinas Argentinas.

-Fabrizio, ¿cómo lo viste a Godoy Cruz?

-La verdad que bastante bien, me tocó venir a ver el partido del otro día contra Boca y los chicos vienen teniendo un rendimiento muy, muy alto, vienen sacando resultados. Así que me pone muy contento este presente del club.

-¿Qué es lo que más te gustó del equipo de Oldrá?

-Que se transformó en un equipo duro, corredor, metedor y fuerte de local como también de visitante porque hoy en día los rivales lo empiezan a respetar de otra forma y lo miran con otra cara. Así que me pone muy feliz que el “Gato” Oldrá esté otra vez dirigiendo al equipo, como también me pone muy contento por los muchachos.

-El Gato fue el técnico que te trajo a Godoy Cruz, ¿también te hizo debutar en Primera?

-No, justamente Martín Palermo fue quien me hizo debutar en Primera División.

-Ah, claro. ¿Fue contra Colón?

-Sí, exactamente mi debut como titular fue en un partido contra Colón de Santa Fe en el Malvinas Argentinas, pero antes había jugado contra All Boys en la primera fecha de ese torneo 2013. Empatamos 1-1.

-¿Lo pudiste saludar y cruzar alguna palabra de afecto con Martín Palermo?

-Si estuvimos charlando, recordamos viejos tiempos porque después lamentablemente no lo pude cruzar en ningún momento. Siempre voy a ser un agradecido porque él me marcó el camino como profesional y después, obviamente que también el Gato Oldrá. Fueron muy importantes como compañeros Nico Olmedo y el Loco Ibáñez, ellos siempre me supieron guiar y estaré eternamente agradecido a ellos. Por eso deseo y hago fuerza para que les vaya bien, logren cosas importantes y se queden mucho tiempo en el Tomba.

-Estás disfrutando de tus últimos días de vacaciones para volver a España, ¿cómo estás en el Getafe?

-Sí, todavía de vacaciones hasta mañana (por el jueves pasado), ya que luego me toca viajar a España porque el sábado 8 de julio arrancamos con la pretemporada. Estoy bien en Getafe, todavía me quedan tres años de contrato y la española es una Liga muy competitiva. Estoy con muchas ganas de comenzar una nueva era, un nuevo torneo y ojalá que se dé de la mejor manera para poder empezar a jugar.

-¿Cómo va la adaptación al nuevo club y, principalmente, al nuevo fútbol?, ¿Cómo es la Liga española comparada con el fútbol argentino?

-Bueno, la Liga española tiene equipos muy competitivos, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Obviamente los equipos grandes siempre se cortan, pelean cosas grandes, pero no deja de ser un campeonato en el que hay resultados sorpresivos y todos los equipos pelean por algo hasta el final, eso lo que destaca a la Liga en general. Nosotros estábamos peleando los puestos de descenso, cuando había nueve plazas para un descenso, y por suerte nos salvamos por un punto. Eso habla de lo competitiva que es la Liga, así que me pone contento de estar allá. Obviamente, el primer año fue complicado y duro porque tuve pocos minutos, pero como dije recién, voy con muchas ganas de comenzar una nueva era y ojalá se dé la mejor de la mejor manera.

Angileri, defensor del Getafe (Gentileza Hora Azulona)

-Sos dirigente y colaborador del Atlético Club San Martín, donde tenés tu corazoncito, ¿cómo llevás esa tarea?

-Sí, sí, es algo que hago con mucho gusto, pero lógicamente a la distancia. Me comunico con el cuerpo técnico, con los dirigentes que hoy en día están al mando de la institución, trato de darles una mano en lo que más pueda porque la idea es tratar de sacar adelante a San Martín, que es un grande de la provincia. Obviamente, sabemos que es tiempo y hemos un primer paso grande al ascender al Federal A. Igual, ahora tratamos las cosas de la mejor manera para ordenar el club.

-¿El siguiente objetivo es subir al Nacional B?

-Sí, obviamente. El objetivo es estructurar de nuevo a San Martín, que es un club grande que demanda muchas cosas. Así que tenemos ese objetivo, pero sabemos que también va a llevar su tiempo conseguirlo, así que hoy en día la idea es hacer pie en el Federal A y después apuntar a cosas grandes.

-Enzo Pérez dijo que va a terminar su carrera en el Deportivo Maipú, el equipo mendocino del que surgió y es hincha. ¿Dónde quiere terminar su carrera Angileri?

-Uno, obviamente tiene deseos. Hoy en día tengo tres años más de contrato con Getafe, tengo 29 años y obviamente que más adelante voy a tener que decidir qué hacer. Hoy estoy feliz en España y mi objetivo es terminar mi contrato con Getafe, y después obviamente me gustaría jugar de nuevo en Primera división del fútbol argentino. Puede ser Godoy Cruz o quizá no, pero está claro que el final de mi carrera va a ser en San Martín.

-¿Le ponés la firma?

-Seguro que sí

-¿Cualquiera sea la categoría que el León esté en ese momento?

-Exacto. Esté donde esté San Martín en ese momento.

- ¿Cómo estás viviendo el presente de los equipos de Mendoza, incluidos San Martín?

-La verdad que es interesante porque siempre Mendoza tuvo futbolistas de mucha calidad. Hoy tenemos muchos equipos en las categorías superiores de AFA, el Nacional B. Tengo muchos excompañeros que están jugando en Independiente, Gimnasia, Maipú y la verdad me pone contento este momento por ellos y porque habla muy bien de las cosas que se están haciendo en la provincia. Sería muy lindo para Mendoza que tengamos un equipo más en Primera. Ojalá se dé en esta temporada.