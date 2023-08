Juan Pablo Cozzani, una de las figuras de Maipú: “La continuidad me hizo crecer como arquero”

En el Deportivo Maipú, Juan Pablo Cozzani encontró la continuidad que no había logrado en su vida futbolístico, lo que lo llevó a convertirse en el arquero titular del Cruzado y también en uno de los mejores de la temporada en el segundo escalón del ascenso nacional.

Cozzani es hoy uno de los pilares y gran figura de este Maipú 2023 absolutamente protagonista de la Primera Nacional, bajo la conducción de un Luis García que mostró muñeca para conducir un plantel de jerarquía.

Juan Pablo Cozzani, portero Cruzado, es clave en el 11 cruzado. / Gentileza: Prensa CDM.

En su reducto de calle Vergara, el Botellero recibirá mañana a Ferro Carril Oeste, en otra parada difícil de esta segunda etapa del torneo y tras la caída ante Deportivo Riestra.

“El equipo está bien y hemos trabajado como siempre para cada compromiso”, aseguró Cozzani, quien nació en Guaymallén hace 24 años, aunque realizó divisiones inferiores en Gimnasia y Esgrima, para luego continuar su etapa formativa en Lanús, donde además hizo su debut en Primera División, algo que le permitió integrar la Selección Argentina Sub 23, donde consiguió el título en el Preolímpico Sudamericano 2019.

Sin dudas el portero maipucino tiene un gran presente. “Estoy pasando por un momento muy lindo, acompañado desde lo grupal y me siento muy cómodo. Es un grupo muy bueno, que te hace sentir seguro y muy bien, por lo cual estoy contento”, dijo el arquero tras la práctica de ayer.

El Club Deportivo Maipú ganó a Racing de Córdoba, en el estadio Omar Sperdutti por la fecha 26 de la Zona A de la Primera Nacional. Foto: Orlando Pelichotti

Durante varias fechas de la primera ronda de este torneo, el elenco botellero fue uno de los que menos goles recibió, aunque en esta segunda ronda la racha cambió y aún no puede sostener la valla en cero. Ese “volver a ser”, es sin dudas el gran objetivo. “Aunque nos ha costado mucho sostener el cero en el arco propio, creo que venimos bien. Debemos seguir trabajando para recuperar esa solidez de los primeros partidos”, deslizó Cozzani.

En el comienzo del campeonato, Maipú se trazó como objetivo clasificarse para el Torneo Reducido. Sin embargo, los buenos resultados fueron transformando la realidad y hoy la única meta es jugar la final por el primer ascenso.

-¿Cómo está el equipo tras la caída ante Deportivo Riestra?

- Tuvimos una semana normal. La derrota no nos ha cambiado en nada. Sí trabajamos con el objetivo de mejorar algunos errores.

- ¿Qué sentís que le faltó al equipo para traerse uno o los tres puntos en su visita a Riestra?

- Nos faltó un buen manejo del partido. Porque más allá de que no pudimos encontrar el gol, el partido estaba encaminado al empate y no supimos cerrarlo. Son cosas que también te pueden pasar y hay que cambiar.

- Están viviendo un gran momento, hablame un poco sobre ello.

-Estamos muy contento en lo grupal; estamos haciendo una buena campaña. Todos estamos muy conforme con eso, pero tenemos en claro que no podemos relajarnos, porque el objetivo nuestro cambió; está más que claro que queremos jugar la final. Este buen momentos se debe también a la gran humildad de este grupo.

- Si tuvieses que hablar de una virtud de este Deportivo Maipú, ¿Cuál sería?

-Es un equipo con una gran humildad. Somos muy unidos, pero también hay una idea de juego muy clara, donde todos entendemos lo que el técnico quiere; el equipo funciona.

-¿Cómo fueron tus comienzos?

- Empecé en Gimnasia, donde estuve hasta los 5 o 6 años y después me fui a Lanús, donde hice inferiores y me tocó estar en el plantel de Primera tres años. Luego San Juan, previo paso por la Selección Argentina.

¿Y la experiencia allí?

-Mi paso por la Selección Sub 23 fue una experiencia única, En la Selección Argentina me tocó compartir con jugadores de primer nivel. Estoy muy agradecido. Me tocó ganar los dos torneos que jugamos y eso es algo que todo chico sueña desde que comienza jugar al fútbol: ganar algo con la Selección Argentina. A mí me tocó y estoy feliz por eso.

- ¿Qué pasó en Lanús? ¿Por qué te fuiste?

- No tenía el lugar que necesitaba; tenía pocos minutos de juego y por eso me fui a San Martín de San Juan, donde por suerte jugué un torneo entero y por cuestiones de la vida me tuve que ir. El año pasado llegué a Deportivo Maipú, un club que estaba en crecimiento. Hablé con los dirigentes y Juan Manuel (Sara, en ese momento el entrenador) me contó de los proyectos que había en el club y acepté venir. Tuvimos un año muy bueno y este año estamos viviendo un gran presente. Esto hace que el club crezca día a día, lo cual de alguna manera ayudó también a mi crecimiento en lo futbolístico. Por eso estoy muy contento y agradecido por todo esto.

- ¿Si tuvieras que agradecer éste presente, quienes se te cruzan por la cabeza?

- Mucha gente y no quisiera olvidarme de nadie; mucha gente y no quisiera decir nombre, pero pienso que en Gimnasia a Javier Kola y a Federico Baso, que estuvieron desde un principio. Cuando estuve en Lanús, al técnico (Ezequiel) Carboni y a Sebastián Salomón, que me ayudaron mucho en mi formación. Justamente hoy hace que me destaque en mi juego con los pies. Y por supuesto, agradecer a mi familia, porque atrás de un jugador siempre está la familia, lo cual para mí es lo más importante.

- En Maipú has logrado consolidarte como titular.

- Entre Juan (Sara) y Luis (García)me han dado mucho, me han dado la continuidad en el juego y es algo que me ha hizo crecer como arquero en cada partido. Son muchos partidos en la espalda y me hacen vivir buenas situaciones.

- La llegada de jugadores como Rubens Sambueza, entre otros, ¿qué consideras que les aportó?

- Jerarquía, principalmente. Sin dudas nos aportaron jerarquía. Traer jugadores de esas características nos ha hecho muy bien, porque quizás el año pasado jugábamos igual de lindo, pero por ahí fallábamos en cosas claras. Y con estos jugadores que han llegado, nos permiten no fallar en eso.

Futbol El Deportivo Maipú le ganó a Tristán Suárez 3 - 2 y sigue metiendo presión, el cruzado se mantiene como escolta de Independiente Rivadavia Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

- ¿Y Luis García?

- Luis es un tipo muy humilde y muy cercano y que en el día a día se puede hablar. Le ha hecho muy bien al plantel desde ese punto de vista.

- ¿Se ilusionan con el ascenso? ¿Este Maipú está para dar ese salto de calidad?

- El objetivo principal a principio de año era clasificarnos al Reducido y a medida que fueron pasando las fechas y terminó la primera etapa, nuestra meta principal cambió. Nuestro objetivo principal hoy es jugar la final del torneo. Todos sabemos muy bien que no es nada fácil y que muy difícil lograr ascender, porque es un torneo donde hay muchos equipos, muchos partidos y es difícil. Nuestro objetivo hoy es jugar la final y queremos hacer todo lo posibles para jugarla y ganar esa final.

- Mantener el arco en cero, ha sido y es uno de los objetivos del cuerpo técnico para esta segunda etapa, pero se les ha hecho difícil.

- Es verdad que en esta segunda parte del torneo nos están haciendo muchos goles, lo sabemos y somos conscientes. Creo que son detalles y también algunas desatenciones durante los partidos.