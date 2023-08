Video: la emoción de la mendocina Estefanía Banini al cantar el himno en el Mundial femenino de fútbol

La Selección femenina de fútbol de Argentina no pudo hacer historia en este Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023 y quedó eliminada en primera ronda tras caer 2-0 ante el equipo líder de su grupo, la Selección de Suecia.

Lo cierto es que las integrantes del elenco nacional tenían muchísima ilusión por conseguir la tan ansiada primera victoria en este tipo de competencias, pero se marcha con un empate y dos derrotas.

Estefanía Banini jugó su último partido con la camiseta de la selección argentina. Fue en la caída ante Suecia, que significó la eliminación albiceleste en el Mundial 2023. (AP)

Hay que decir que minutos previos al pitazo inicial se vivió uno de los momentos más emotivos de la jornada cuando la mendocina Estefanía Banini mostró su emoción al oír las estrofas del Himno Nacional argentino.

Escoltada por Mariana Larroquette y por Florencia Bonsegundo, la jugadora no afrontaba un partido más, ya que a sus 33 años este fue el último encuentro que Banini dispute en un Mundial.

Allí se la pudo observar a la futbolista, quien dejó caer sus lágrimas frente las cámaras de televisión. Tras la finalización de esta ceremonia previa, Estefanía acudió hasta el banco de suplentes, dejó la campera que la protegió del frío y la llovizna, y se secó sus lágrimas, para comenzar la concentración que requiere un partido de esta trascendencia.

Estefanía Banini y su retiro de la Selección Argentina

Tras finalizar el partido ante Suecia, la talentosa jugadora argentina se despidió de la Selección Argentina al indicar: “Creo que hice una gran lucha en su momento para que esto mejorara pero acá se termina con la Selección. Tengo sensaciones encontradas: por un lado, la emoción y el orgullo de poder representar a mi país en un Mundial, y por el otro obviamente una tristeza de saber que es el último, porque tomé la decisión personal de no seguir”.

La mendocina de 33 años, única futbolista argentina de la historia elegida en el once ideal de FIFA en los premios The Best en la temporada 2020/21, y jugó su segundo Mundial consecutivo, en el año en que consiguió la Copa de la Reina 2023 con su club, Atlético de Madrid.

“Le jugamos de igual a igual a una potencia como Suecia, que es top 3. Queríamos pasar, queríamos ganar, pero creo que estamos mostrando el camino enfrentando bien a este tipo de rivales. Ahora quedan un montón de generaciones por delante, que se que van a defender esta camiseta con sus vidas”, sentenció la jugadora mendocina.

Estefanía Banini disputa en Australia y Nueva Zelanda su segundo y último Mundial con la selección argentina de fútbol. (AP)

Seguí Leyendo