Juan Carrasco y un gran triunfo en el Luna Park

En una noche histórica en su carrera profesional, Juan Carrasco retuvo el título Sudamericano ligero al superar, al brasileño Eduardo “Para” Costa Do Nascimento, en decisión técnica en el quinto round, tras un choque de cabezas, en la pelea estelar de la velada realizada en el Luna Park.

Juan Carrasco sobre el final del primer round mandó a la lona a Costa Do Nascimento.

Tras producirse el “cocaso” entre Carrasco y Do Nascimento, el árbitro Hernán Guajardo detuvo todo en el quinto episodio y convocó al médico de turno. Debido a la inflamación que se produjo en la frente del brasileño, el profesional no habilitó la continuidad.

Una noche en la que un boxeador mendocino volvió a ser el protagonista central en el Luna, después de muchos años y, que puede marcar un punto de inflexión en la carrera de Juancito, es que además, curiosamente hace 60 años, el Intocable Nicolino Locche conquistaba el título Sudamericano ligero al derrotar al brasileño Sebastião Nascimento, por puntos en 15 rounds.

Si bien la pelea terminó de manera precipitada por decisión técnica, el Titán mendocino superó sin inconvenientes a su rival e igualmente logró seducir a la concurrencia. Las tarjetas fueron unánime en favor de Carrasco: Angel Gorreri 49 a 45; y Héctor Miguel y Carlos Azzinaro coincidieron en 50 a 44. La tarjeta de Más Deportes vio ganar a Carrasco 50 a 44.

Al conocer que hace 60 años Nicolino Locche había logrado el mismo título que él defendió en el Luna, Juancito le dijo a la concurrencia, tras ser consultado por el periodista Marcelo González: " Seguramente el espíritu de Nicolino debe andar por acá, como el de otros tantos campeones. Para mí, es un honor pelear en el Luna Park y, que mi manager y el equipo de trabajo, me hayan permitido esta noche estar acá”, sostuvo el campeón.

Respecto a la definición del combate indicó: “La pelea se paró, pero quería dar un espectáculo para que la gente se fuese contenta, felices por la entrada que pagaron, pero éstas, son cosas que pasan en el boxeo”, expresó el pupilo de Pablo Chacón.

Juancito dominó los cinco rounds sin problemas e incluso en el primero, con una perfecta combinación mandó a la lona al brasileño, quien recibió cuenta de protección. Previamente Carrasco y Do Nascimento tuvieron un choque de cabezas, que produjo un gran hinchazón en el parietal izquierdo de “Pará”. Situación que terminó marcando el rumbo del combate, más allá de la superioridad del Titán.

Con el jab en punta y cortándole los espacios en el ring fue Carrasco quien marcó e impuso el ritmo. Expuso las mejores combinaciones frente a un rival que subió de categoría para enfrentarlo y sufrió las consecuencias.

Juan Carrasco se impuso ampliamente al brasileño Do Nascimento

De esta manera el mendocino pasó a tener un récord de 18-1-0; 10 nocaut, mientras que, Costa Do Nascimento 9-3-0; 5 nocaut.

Este título Sudamericano, también lo lucieron el inolvidable Carlos Aro y también Osvaldo Corro, este último fue entrenador (hasta hace tres años) y formador de Carrasco, y en el análisis final comentó: “Estaba trabajando bien la pelea y desde el rincón me pedían calma, que el nocaut iba a llegar solo. Me faltó soltarme un poco más en el comienzo y quizás podría haber definido antes. La experiencia te va dando sabiduría para ir con calma y no cometer errores”, manifestó, quien tuvo palabras de agradecimiento para sus padres, esposa e hijos.

No fue un sábado más para el boxeo mendocino ni mucho menos para Juancito Carrasco, a quien el Luna Park le quedó a su medida.