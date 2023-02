Jorge Messi rompió el silencio y habló del posible regreso de Leo al Barcelona

Lionel Messi se encuentra en un PSG que no pasa por su mejor momento futbolístico y su falta de funcionamiento hace pensar al astro del fútbol mundial si es buena idea renovar su contrato que expira a mitad de año.

En las últimas horas habló en los medios el representante del jugador, que no es otro que su padre Jorge Messi, quien se encontraba en el aeropuerto El Prat de Cataluña y tuvo durísimas declaraciones sobre un posible regreso del capitán de la Selección argentina a la Ciudad Condal.

“No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça”, respondió Jorge, disipando cualquier tipo de rumor. “No se dan las condiciones. No hemos hablado con Laporta y no hay oferta”, agregó antes de partir rumbo a París.

Las negociaciones entre Messi y el PSG se habrían estancado

La continuidad futbolística de Messi es todo un misterio y de ello dependerá lo que suceda con su equipo en la Champions League, donde cayó por 1 a 0 como local ante el Bayern Munich en el partido de ida por los octavos de final.

En las últimas horas, el diario francés L’Equipe publicó un artículo en el que aseguran que las negociaciones entre Leo y el equipo de la capital se habrían enfriado: “La historia entre Lionel Messi y el Paris Saint Germain siempre se escribe con puntos suspensivos”, fue la frase elegida por los autores de la nota periodística.

Según el medio francés, tras el logro en el Mundial Qatar 2022, la familia Messi analiza opciones teniendo en cuenta que el futbolista ya logró todo lo que se puede ganar a nivel futbolístico y analiza nuevos retos como el de mudarse a los Estados Unidos. “Estaría tentado de cruzar al otro lado del Atlántico para comprometerse con Inter Miami, presidido por David Beckham, donde su familia planea instalarse”, sentencian en L’Equipe.